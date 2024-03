La page Steam de Ghost of Tsushima Director's Cut est en effet actuellement envahie de commentaires haineux. Tous proviennent de fans de PlayStation particulièrement véhéments. Selon leur argumentaire, la marque qu'ils aiment tant aurait trahi leur confiance en faisant sauter l'exclusivité console de cet excellent titre de Sucker Punch.

La guerre est déclarée contre le portage PC de Ghost of Tsushima

Certains fans hardcore font parfois preuve d'une loyauté douteuse envers leur console fétiche. Nous en avons eu dernièrement la preuve lorsque des rumeurs faisaient état de l'arrivée de grosses exclusivités Xbox comme Starfield sur PS5. D'un côté, les fans Xbox étaient prêts à brûler leur console. De l'autre, les fans PlayStation étaient scandalisés que les jeux de « l'ennemi » viennent polluer la leur.

Le dernier exemple en date d'une telle toxicité s'intéresse au portage PC de Ghost of Tsushima. Mise en ligne après l'annonce phare de PlayStation, la page Steam a été prise d'assaut par des fans de la marque nipponne. De l'appel au boycott aux insultes gratuites envers les joueurs PC, les messages ridiculement haineux fusent. Certains vont même jusqu'à menacer directement PlayStation et Sucker Punch, le studio derrière le jeu. Insomniac Games, dont Ratchet & Clank: Rift Apart et les premiers jeux Marvel's Spider-Man ont aussi été portés sur PC, a également pris quelques balles perdues...

Des coups de sang heureusement mineurs

Fort heureusement, ce déversement de toxicité ne concerne qu'une minorité très vocale de joueurs. Dans l'ensemble, la communauté semble avoir accueilli la nouvelle à bras ouverts. Les joueuses et joueurs PC attendaient en effet Ghost of Tsushima sur leur plateforme de prédilection de pied ferme. Les fans de la première heure sont aussi globalement contents de pouvoir bientôt profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles.

Le portage PC du titre de Sucker Punch, assuré par Nixxes, se veut en effet de qualité. Il permettra notamment de pousser les curseurs graphiques à fond, avec une fluidité à toute épreuve grâce au DLSS, au FSR et à Intel XeSS. L'attente ne sera de plus pas longue, Ghost of Tsushima Director's Cut sur PC étant prévu le 16 mai prochain.