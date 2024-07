Avec la sortie du portage PC de Ghost of Tsushima, Sucker Punch a encore du travail à abattre sur ce premier opus marquant, en parallèle du développement de Ghost of Tsushima 2. Cela prend ici la forme d'une nouvelle mise à jour qui intègre une fonctionnalité attendue depuis l'arrivée de la version PC le 16 mai dernier.

La Légende de Ghost of Tsushima continue de s'écrire en haiku

Les choses semblent très bien se dérouler dans le Japon féodal imaginé par Sucker Punch. Déjà un franc succès sur PS4 puis PS5, Ghost of Tsushima s'est révélé être un véritable carton sur PC. Seule petite ombre au tableau : un mode coopératif baptisé Légendes ne permettant pas d'associer joueurs PC et consoles. La faute au départ à une imposition controversée par Sony de l'utilisation d'un compte PSN. Même si le géant japonais est depuis revenu sur sa décision, la version PC du jeu reste encore aujourd'hui inaccessible pour beaucoup de pays dans lesquels le réseau n'est pas disponible.

Pour les autres, Sucker Punch a toutefois fraîchement déployé le patch 2.24 sur PS4 et PS5. Celui-ci ajoute enfin le crossplay pour Légendes, le mode coopératif du jeu. Cela signifie donc que les joueurs PC et consoles pourront enfin s'allier afin d'affronter ensemble les histoires jalonnant l'île de Tsushima, permettant par la même à un Jin Sakai bien occupé de se reposer un peu dans une source chaude.

Une manière comme une autre de patienter pour un désormais plus qu'attendu Ghost of Tsushima 2. Celui-ci pourrait cependant se faire encore longtemps désirer. Comme l'indiquait il y a peu Jason Schreier : « Il faut cinq à sept ans pour développer un AAA. Et Sucker Punch est une équipe plus petite que la plupart des studios AAA ». Compte tenu du fait que le premier opus est sorti sur PS4 en 2020, sa suite pourrait donc sortir quelque part entre 2025 et 2027. Que Sony décide d'ici là de le sortir simultanément sur PS5 (Pro ?) et PC, ou maintenir sa politique d'exclusivité console temporaire, seul le vent pourra nous guider vers la vérité.