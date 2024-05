Ghost of Tsushima Director's Cut s'est mis à jour sur PS5 avec des nouveautés, notamment pour préparer le lancement sur PC, et un correctif pour régler un gros problème de performances (même en solo).

Ghost of Tsushima Director's Cut débarque le 16 mai 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. En cas de précommande, vous obtiendrez le cheval New Game Plus, l'habit du voyageur ainsi que les teintures « Armure brisée » du magasin de Baku. Le portage sera similaire à ceux d'autres jeux PlayStation Studios et intégrera des nouveautés propres à la plateforme comme la compatibilité avec les écrans ultra-larges, les technologies d'upscaling (Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3, Intel XESS), le support de la manette DualSense, ainsi que tout le contenu présent dans la version PlayStation 5. Y compris l'extension de l'île d'Iki.

Une mise à jour pour Ghost of Tsushima Director's Cut

L'excellent Ghost of Tsushima est passé en version 2.19, ce qui a pu rendre le jeu injouable pour les joueuses et joueurs PS5. « Nous avons résolu un problème de backend qui était responsable de saccades constantes. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le jeu, mais nous vous recommandons de redémarrer l'application ou votre console. Et ce afin de vous assurer que le souci est bien réglé. N'hésitez pas à nous tenir informés si vous rencontrez d'autres problèmes, car nous continuons à surveiller de près la situation » a expliqué Sucker Punch dans un post publié sur X.

Que comporte le patch 2.19 de Ghost of Tsushima déployé sur PS5 ? Outre un correctif transparent pour éviter que le jeu rame, en solo comme en multi, cette update apporte la future comptabilité entre le PC et la PlayStation 5 pour le très chouette mode Legends. Elle corrige par la même occasion un glitch pour les équipes en duo et pour le niveau 999. D'autres correctifs sont mentionnés mais non détaillés. Si vous avez déjà l'intention de jouer à Ghost of Tsushima sur Steam ou Epic Games Store, voici les configurations PC officielles requises pour ce portage qui devrait logiquement tourner comme une horloge.

Notes de patch 2.19