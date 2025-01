Lors du CES 2025, Sony a frappé fort avec une annonce qui a captivé l’attention des joueurs et des amateurs d’anime. Une nouvelle adaptation de Ghost of Tsushima est en préparation, mais cette fois dans un format inédit. Les détails sont encore limités, mais le projet promet de faire parler de lui.

Une grosse annonce pour Ghost of Tsushima

Ainsi, Sony a fait une annonce qui fait déjà grand bruit : un anime basé sur Ghost of Tsushima. Baptisé Ghost of Tsushima: Legends, ce projet confirme une rumeur qui circulait depuis plusieurs années. En 2023, un leak avait mis le feu aux poudres. Un leaker connu dans le milieu de l’anime avait affirmé qu’un projet de ce type était en préparation. À l’époque, aucune confirmation officielle n’avait suivi, et beaucoup pensaient que cette idée ne verrait jamais le jour. "Presque" deux ans plus tard, Sony met fin au suspense et transforme cette rumeur en réalité.

Cet anime s’inspire du mode multijoueur Legends, introduit en 2020 dans le jeu. Contrairement à la campagne solo qui suit Jin Sakai dans sa lutte pour libérer Tsushima, ce mode propose une aventure centrée sur des récits mythologiques et surnaturels. Les joueurs y incarnaient des guerriers légendaires, chacun doté de pouvoirs uniques.

Ghost of Tsushima Legends.

Pas pour tout de suite

Sony n’a pas encore dévoilé l’intrigue ou les personnages de cet anime. On peut cependant imaginer que l’histoire puisera dans les légendes japonaises et offrira un mélange d’action et de mysticisme, fidèle à l’ambiance du mode original.

Cet anime Ghost of Tsushima sera réalisé par le studio Kamikaze Douga. Ce nom n’est pas inconnu des amateurs d’animation. Le studio est notamment à l’origine de l’épisode The Duel de la série Star Wars: Visions, salué pour son style unique et son ambiance visuellement saisissante. L’anime est prévu pour une sortie en 2027, ce qui laisse le temps aux fans d’imaginer ce que ce projet pourrait offrir. Avec un studio aussi talentueux aux commandes, les attentes sont déjà très élevées.

Source : Sony