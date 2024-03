Est-ce que Ghost of Tsushima 2 va finir par être dévoilé au grand jour ? Visiblement, on peut avoir de l'espoir, mais il y a juste un gros hic dans cette histoire.

Actuellement, on parle surtout de Ghost of Tsushima pour le portage PC qui fait l'objet de nombreuses rumeurs. Il faut dire qu'il attire la convoitise de nombreuses personnes qui ont envie de se plonger dans cette aventure. Cette dernière a rencontré un beau succès, et justement, est-ce que ça ne mériterait pas une suite ? Pour certains joueurs, ça va forcément voir le jour, mais pour l'instant, on a eu aucune annonce officielle à se mettre sous la dent. Pourtant, ça pourrait bientôt changer. L'espoir va-t-il renaître ? Eh bien, ce n'est pas sûr.

Ghost of Tsushima 2 est-il une réalité ?

Cette information nous vient d'un leaker du nom de Haothors sur Twitter. Selon lui, ça ne fait aucun doute, Ghost of Tsushima 2 va être révélé par Sony cette année. Il nous offre même une date plus ou moins précise, à savoir le mois de mai ou de juin. Notre homme explique que le jeu fera potentiellement son entrée lors d'un PlayStation Showcase, ce qui, en soi, n'est pas dénué de logique. En plus, l'utilisateur en question avait déjà vu juste sur les spécificités de la version PC de Horizon Forbidden West, en amont de son arrivée. Néanmoins, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes.

Pour cause, depuis sa déclaration, Haothors a tout simplement supprimé son compte X. Par ailleurs, même s'il avait déjà réussi à viser dans le mille sur un leak, il a également des ratés. C'est notamment lui qui avait lancé la rumeur sur le rachat d'Arrowhead Game Studios (Helldivers 2). Le studio lui-même l'avait démentie. Vous l'aurez compris, on a affaire à un individu qui balance parfois des « scoops » sans fondement ou preuves à l'appui. Ceci dit, la possibilité qu'un Ghost of Tsushima 2 voit le jour n'est pas à écarter, car Sony tient clairement un bon filon.

Eh oui, il ne faut pas oublier qu'un film tiré du jeu est en train d'être mis sur pied. Aux commandes de ce projet massif, Chad Stahelski, réalisateur reconnu pour son travail sur la saga à succès John Wick. On peut donc dire qu'il est entre de bonnes mains. En tout cas, si un long-métrage Ghost of Tsushima est dans les tuyaux, alors pourquoi pas une suite ? Le conte de Jin Sakai a encore de belles aventures à nous faire vivre, et si Sucker Punch le voulait, il pourrait largement façonner une nouvelle histoire avec des enjeux prenants. Pour le moment, on va se contenter de prier pour qu'on en sache plus en 2024.