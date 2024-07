Ghost of Tsushima a été l'un des plus grands triomphes de la PS4. Durant les trois jours suivant sa sortie en 2020, le jeu s'est écoulé à 2,6 millions. Des ventes jamais vues à l'époque pour une nouvelle licence PlayStation. L'engouement ne s'est pas estompé puisque le titre a dû dépasser les 10 millions d'exemplaires, surtout avec la sortie de la version PC le 16 mai 2024. Un portage quasi-parfait qui a envoûté les joueuses et joueurs de cette plateforme.

Ghost of Tsushima 2 peut faire un vrai carton sur PS5

Ghost of Tsushima Director's Cut PC a explosé des records dès son lancement. Avec un pic à 77 154 joueurs, le jeu d'action-aventure de Sucker Punch au Japon Féodal a fait mieux que n'importe quel autre production solo estampillée PlayStation Studios. Il n'y a bien qu'Helldivers 2, une expérience multijoueur, qui le distance largement, mais ce n'est pas étonnant. Des chiffres de ventes impressionnants sur PS4, une fréquentation jamais vue sur PC dans sa catégorie, alors à quand la suite ? Sony Interactive Entertainment et les développeurs n'ont toujours rien confirmé, mais cela fait de longs mois que des indices et des rumeurs pleuvent.

Récemment, c'est le journaliste Jason Schreier qui a reparlé de Ghost of Tsushima 2 lorsqu'il a voulu démentir la rumeur de Sly Cooper 5 par Sucker Punch. « Il n'y a rien de vrai dans cette histoire, désolé de le dire. Sucker Punch n'a qu'un projet. La raison pour laquelle Ghost of Tsushima 2 n'est pas encore sorti est que cela prend maintenant 5 à 7 ans pour réaliser des jeux AAA. De plus, Sucker Punch est plus petit que la plupart des autres développeurs de jeux AAA ».

En plus d'avoir fait grimper le nombre de joueuses et joueurs en simultané pour un jeu solo PlayStation, Ghost of Tsushima a rapporté de l'argent au constructeur et pas qu'un peu. Selon l'analyste Mat Piscatella de Circana, GOT a été le jeu Sony Interactive Entertainment le plus vendu de mai 2024, d'un point de vue des recettes en dollars générées, aux États-Unis. Une performance qui s'explique par la sortie du portage PC. Ca sent déjà le carton pour la suite !