Ces dernières années, le modèle économique du free-to-play s'est démocratisé dans l'industrie du jeu vidéo. Jouer sans payer, les joueurs aiment ça et on les comprend. Surtout lorsque le titre n'est pas "pay-to-win", c'est-à-dire qu'il ne nous force pas à passer à la caisse (par le biais de microtransactions) pour en profiter dans de bonnes conditions. Sur ce point, des jeux comme Fortnite ou Warzone s'en sortent très bien. Malgré ses mécaniques de gatcha, Genshin Impact propose aussi un contenu dense sans contraindre à l'achat. Le jeu développé par miHoYo est un véritable phénomène. Logique que plusieurs studios tentent de s'inspirer de l'action-RPG au style anime. Après Tower of Fantasy, Blue Protocol va tenter de détrôner le roi. Son magnifique opening anime donne déjà très envie.

Bandai Namco dévoile le magnifique opening de Blue Protocol

Blue Protocol est un A-RPG en ligne développé par Bandai Namco et Amazon Games. Le jeu annoncé en décembre 2022 vient tout juste de dévoiler un sublime opening anime. Une belle façon de mettre l'eau à la bouche à ceux qui sont sensibles à l'animation japonaise. Et à Genshin Impact. Blue Protocol semble s'inspirer du jeu chinois sur de nombreux points. Lui aussi, proposera un monde ouvert nommé Regnas à découvrir en multijoueur. Voici le synopsis de la production de Bandai Namco.

Vous êtes en quête de la vérité sur vos origines. Au cours de vos voyages, vous rencontrerez des personnes de nombreux mondes et vous vous lierez d'amitié en partageant vos aventures. Au final, vous ferez face à un destin inéluctable qui déterminera le sort de la planète Regnas. L'utilisation excessive de la technologie a créé une distorsion de l'espace-temps qui finira par engloutir la planète Regnas et causer sa destruction. Pour changer son destin, vous et vos amis voyagez dans un monde inconnu à la recherche de la vérité et d'une solution.

Pour l'heure, difficile de savoir à quel point Blue Protocol misera sur sa narration et son scénario pour attirer les joueurs.

Enfin un vrai concurrent pour Genshin Impact

Blue Protocol proposera cinq classes différentes, chacune avec des capacités uniques. En plus de choisir votre arme de prédilection, vous pourrez personnaliser entièrement l'apparence de votre personnage. Blue Protocol mise beaucoup sur son multijoueur, mais permet aussi aux joueurs qui le souhaitent de jouer en solo. Vous l'aurez compris, autant dans ses mécaniques que dans son esthétique, la production de Bandai Namco marche sur les plates bandes de Genshin Impact. La firme japonaise arrivera-t-elle à faire tomber miHoYo de son piédestal ? Blue Protocol sera disponible au second semestre 2023 sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous voulez tester Blue Protocol en avant-première, vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta fermée du jeu.