Genshin Impact continue de surfer sur son succès et à récemment reçu un important patch 3.4 qui, en plus d'amener de nouveaux héros et des armes inédites, la mise à jour a ouvert l’accès à une toute nouvelle zone du désert de Sumeru où l’on pourra retrouver de nouvelles quêtes, des événements et des défis inédits. D’ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà télécharger la mise à jour et vous recevrez pas moins de 300 primo-gemmes lors de votre première connexion.

Dehya se montre avant le patch 3.5

Bien que la mise à jour 3.4 de Genshin Impact est fraîchement sortie, les fuites s’accumulent déjà concernant le patch 3.5 prévu plus tard en février. C’est notamment l’un de ses personnages star, Dehya que l’on voit partout. La guerrière Pyro, qui sera disponible dans une prochaine bannière, a en effet laissé fuiter l’intégralité de ses compétences il y a peu et se montre maintenant en vidéo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la belle a de la ressource.

Dehya s’équipera d’épée lourde et sera capable d’infliger de gros dégâts Pyro en AoE. Sur le papier, elle devrait pouvoir remplir le rôle de DPS principal ou secondaire sans trop forcer.

Sa compétence élémentaire, Molten Inferno, infliger de lourds dégâts dans une large zone et laissera derrière elle un champ de flammes qui pourra donner des effets supplémentaires à ses attaques ou à ses coéquipiers.

Son ultime quant à lui, transformera la guerrière en véritable berserker. Dehya lâchera son épée pour infliger de gros dégâts avec des griffes enflammées avant de fendre l’air d’un énorme coup de pied Pyro. Si la vidéo ci-dessous nous permet de voir les animations de ses compétences, seules quelques heures de jeu nous diront si ces dernières sont réellement efficaces.

Codes primo-gemmes gratuits et objets à gogo pour Genshin Impact

En plus de ses leaks, Genshin Impact nous partage de nouveaux codes promotionnels pour mettre la main sur un lot de primo-gemmes, des ingrédient et des livre d’xp de héros. Mais faites vite, ces codes sont limités dans le temps.

DAQS9FPX2U35 - primo-gemmes gratuites + un lots d'objets

- primo-gemmes gratuites + un lots d'objets FTRUFT7AT5SV - de l'XP, de l'argent et un lot d'ingrédients

Comment utiliser des codes promos dans Genshin Impact.

Pour utiliser des codes promotionnels dans Genshin Impact, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel, lier votre compte et entrer les codes en suivant les instructions, ou le faire en jeu de la manière suivante.

Lancez Genshin Impact

Rendez-vous dans le menu pause

Cliquez sur Paramètres

Puis, sélectionnez « entrer un code promotionnel »

Entrez votre code et le tour est joué ! Vous recevrez vos récompenses dans la foulée.

Pour rappel, Genshin Impact est disponible gratuitement sur PS5, PS4, PC et mobile.