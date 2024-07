miHoYo a présenté la version 4.8 de Genshin Impact et dévoilé sa date de sortie. Forcément ça se fête avec plein de Primo Gemmes et autres contenus gratuits.

C’était l’annonce estivale à ne pas louper pour les inconditionnels de Genshin Impact. La version 4.7 du jeu occupe les joueuses et les joueurs avant la sortie particulièrement attendue de la mise à jour 5.0. Celle-là même qui apportera une toute nouvelle région, Natlan et tout un tas de nouveautés et personnages qui vont avec. Entre-deux, HoYoverse a prévu une version moins conséquente pour passer l’été. À l'occasion du dernier programme spécial de Genshin Impect, l’éditeur a dévoilé tout ce qu’il fallait savoir sur la version 4.8 de Genshin Impact. Date de sortie, événements et surtout codes de Primo Gemmes gratuits…voici ce qu’il fallait retenir.

La version 4.8 de Genshin Impact se dévoile

Cette fois c’est officiel. La mise à jour 4.8 du MMORPG sera déployée ce mercredi 17 juillet 2024. Intitulée « Un été entre fables et écailles » , cette nouvelle version marquera surtout l’arrivée d’Emilie, la parfumeuse utilisatrice d'arme d'hast Dendro, en tant que personnage jouable 5 étoiles. Sa spécialité, infliger davantage de dégâts aux ennemis brûlés. Elle sera présente dans la seconde phase de la version 4.8 de Genshin Impact, aux côtés de Yelan qui sera son retour dans les vœux événements. La première partie mettra en avant Navia et Nilou dans les bannières avec de nouvelles tenues estivales.

Programme de la mise à jour 4.8 de Genshin Impact ©miHoYo

Cette nouvelle tête sera accompagnée d’une carte inédite à durée limitée : Simulanka. Un monde au sein d’un livre magique qui dépeint divers univers colorés où des objets uniques pourront être récupérés jusqu’à l’arrivée de la version 5.0. Avec Kirara, Nilou, Navia, les joueurs exploreront les paysages enchanteurs, donneront un coup de main pour résoudre une crise imminente ainsi que découvrir la vérité et les surprises qui se cachent dans ces lieux.

Un monde qui sera le théâtre des événements saisonniers qui animeront cette version 4.8 de Genshin Impact. Ils introduiront en outre trois mini-jeux : « Bourrasque boréale » où il faudra éclater des ballons tout en profitant d'une expérience aérienne surplombant Simulanka, « Chafouinerie du chapelier volant » un mode de jeu de machine à pince où l’on pourra attraper autant de figurines que possible, et « Épreuves métropolitaines » où il faudra relever des défis de combat en constituant deux équipes de personnages. Ces défis permettront d’obtenir des jetons d'étoile pour tirer au sort des figurines de toutes sortes et dans différentes positions, qu'il sera ensuite possible d’exposer sur les « Bonnes étagères » à travers Simulanka, puis placées dans la Sérénithéière comme souvenirs de l'été.

Plein de Primo-Gemmes gratuits

Comme toujours, l’annonce de cette nouvelle mise à jour s’accompagne de cadeaux pour l’ensemble des joueurs. Les plus réactifs du moins, car les codes de contenus gratuits ne seront valides que jusqu’au dimanche 7 juillet à 2h00 du matin, heure française. On rappelle que vous pouvez entrer les codes en question directement en jeu ou sur le site dédié. Les récompenses seront ensuite envoyées par message dans Genshin Impact, qui expireront après 30 jours.

YS2WHUHFNQ5M : Primo-gemmes ×100, Minerai de renforcement mystique ×10

: Primo-gemmes ×100, Minerai de renforcement mystique ×10 5TJWHDHX7R59 : Primo-gemmes ×100, Leçons du héros ×5

Primo-gemmes ×100, Leçons du héros ×5 PTKXYUGW7R6D : Primo-gemmes ×100, Mora ×50 000