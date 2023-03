Gears of War est une série de jeux qui est appréciée par beaucoup de monde. Et l'attente pour un nouvel épisode est particulièrement grande.

Au delà d'un jeu de plateau, le contenu Gears of War est plutôt maigre depuis quelques temps. Et il semble être grand temps de parler d'un nouvel épisode vidéoludique pour combler tout le monde. Dans ce contexte, il est intéressant de scruter les annonces de recrutement des entreprises du jeu vidéo qui donnent souvent des informations croustillantes. Comme c'est le cas fois cette fois avec The Coalition, l'équipe qui s'occupe de la série depuis le quatrième épisode.

Gears of War, du neuf bientôt ?

Le studio recrute donc actuellement pour 13 postes seniors sur un projet Gears of War sans nom, dont un concepteur de mission principal pour se concentrer sur les "missions et niveaux de campagne", ainsi qu'un concepteur multijoueur senior se concentrant sur "les modes et les fonctionnalités". La liste des emplois inclut aussi la recherche de candidats ayant une expertise dans l'intelligence artificielle. De sérieux indices qui laissent supputer sans trop se mouiller que le studio travaille actuellement sur un jeu majeur de la franchise.

Ces éléments ont d'autant plus de saveur qu'un récent tweet d'un vétéran de la licence, Joshua Ortega a publié le message suivant :

Encore une fois, c'est parti !

Il n'y donc plus vraiment de place aux doutes.

Pour quand ?

Etant donné le type d'annonce il y a fort à parier que le développement du prochain jeu Gears of War en est à ses premiers balbutiements. Il est très peu probable de le voir arriver avant l'année 2025 au minimum. Sauf si le jeu est beaucoup plus avancé que prévu. Qu'aimeriez-vous voir de nouveau pour un prochain épisode de la saga ?