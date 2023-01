Quand on est amoureux d'une licence on attend forcément impatiemment la moindre nouvelle sur le sujet. Voici de quoi s'occuper pour Gears of War

Cela fait un petit bout de temps qu'il y a des rumeurs et autres bruits de couloir autour d'un nouveau jeu sur la licence Gears of War chez Steamforged Games, spécialiste et éditeur de jeux de société. Mais voilà pour ce début d'année 2023 une officialisation en bonne et due forme :

Gears of War comme vous n'avez jamais vu

Vous avez surement pu le comprendre, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo.

Les rumeurs sont vraies. Soyez prêts. Gears of War : Le jeu de cartes sera déployé en 2023.

Evidemment comme il est encore trop tôt, on ne sait rien de plus et on ne profite même pas d'une petite illustration de la boite ou du jeu de cartes en question. Au moins en attendant, les fans de Gears of War auront droit à un tout nouveau support pour la franchise et de quoi patienter jusqu'au prochain jeu vidéo. Notons que Steamforged Games, est le créateur de Dark Souls : The Roleplaying Game et Horizon Zero Dawn : The Board Game. On peut donc faire confiance à la société pour bien s'en occuper.

Outre l'absence d'illustration, on ne rien rien non plus sur le prix ou mêmes les règles du jeu. Il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience. Le dernier jeu de la franchise Gears est Gears 5, sortie en 2019. Les fans ont également eu droit au style X-COM via Gears Tactics en 2020, mais n'ont pas eu grand-chose de plus à se mettre sous la dent