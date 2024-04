Au vu de l'état à leur lancement des dernières exclusivités majeures des consoles Xbox Series, les fans pouvaient à raison s'inquiéter s'agissant de Gears 6. Cette licence de tir à la troisième personne avec une grosse composante multijoueur ne fait pas vraiment bon ménage avec un framerate bloqué à 30 FPS. Heureusement, The Coalition semble avoir pensé aux joueurs ne jurant que par la fluidité.

Un Gears 6 aux FPS a priori débridés

La marque Xbox apparaît malheureusement en difficulté depuis quelques temps. Coup sur coup, les trois gros jeux exclusifs aux Xbox Series ont fait polémique à leur lancement en raison d'un framerate bloqué à 30 FPS, sans mode Performance disponible « Day One ». Une constante d'autant plus étonnante que la Series X a été vendue par Microsoft comme « la console nouvelle génération la plus puissante ». On se rappelle encore en 2020 d'une annonce disant que le 30 FPS appartiendrait au passé sur les consoles next-gen. Des promesses qui n'ont malheureusement pas été tenues le jour de leur sortie concernant Redfall, Starfield ou Hellblade 2 à venir. Pour ce dernier, le choix du 30 FPS a été d'ailleurs justifié pour offrir une « expérience cinématographique ». Le PC pourra cependant profiter d'un framerate débloqué. Avec tout cela en tête, qu'en sera-t-il donc de la prochaine grosse cartouche des Xbox Series : Gears 6 ?

D'après le bien informé insider Nate « shinobi602 » Najda sur ResetEra, les fans n'auraient « pas à s'inquiéter ». Le prochain titre de The Coalition développé sur l'Unreal Engine 5 devrait proposer une expérience qui conviendra à tous les types de joueurs. Il ne serait donc pas question d'une « expérience cinématographique » pour justifier un blocage à 30 FPS. Une telle limite pourrait d'ailleurs coûter très cher à un jeu aussi nerveux et grandement orienté multijoueur. N'ayez crainte, vous devriez donc aussi pouvoir vous écharper allègrement à coups de baïonnettes-tronçonneuses à 60 FPS.

Hellblade 2 s'annonce absolument somptueux... mais fait polémique. © Ninja Theory

Une présentation qui va mettre tout le monde d'accord bientôt ?

The Coalition connaît son sujet et l'Unreal Engine 5. Gears 6 devrait donc être une belle claque graphique, sans négliger toutefois la fluidité pour les adeptes. Les Xbox Series pourraient bien avoir besoin d'une grosse cartouche comme cette exclusivité pour montrer qu'elles ne sont pas là pour rigoler. Cela fait toutefois un moment que nous n'en avons pas entendu parler.

Cela devrait cependant bientôt changer. Gears 6 fera en effet partie des grosses annonces à venir lors du Xbox Games Showcase 2024, prévu le 9 juin. Nous devrions également y voir State of Decay 3 et le prochain jeu Call of Duty, entre autres présentations fortes. Plus qu'un Gears 6 qui mettra peut-être tout le monde d'accord, ce Showcase peut-il rassurer les propriétaires de Xbox Series ? Rendez-vous dans deux petits mois pour le savoir.