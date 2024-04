Si l’année dernière Xbox avait de très grosses cartouches dans son barillet, cette année, ça s’annonce plutôt maigre. On le sait, la marque compte marquer des points autrement, notamment en proposant ses jeux sur d’autres supports, en témoigne les sorties de plusieurs exclusivités sur PS5 cette année avec de gros jeux comme Sea of Thieves ou encore Grounded. Mais on le sait, les exclus restent tout de même le nerf de la guerre et les franchises fortes de la marque verte se font très discrètes. Halo continue son petit bonhomme de chemin avec Infinite tandis que Forza a sorti son nouvel épisode il y a tout juste un an… mais que fait Gears ? Où sont passés les gros musclés accrochés à leur mitrailleuse-tronçonneuses ?

L'annonce de Gears 6 plus proche que jamais ?

C’est la question que tous les fans se posent. Le roi du TPS sur Xbox n’a plus donné signe de vie depuis des années. Gears 5 a pourtant fait grand bruit à sa sortie en redorant le blason d’une franchise qui avait toussé plus d’une fois avec Gears Judgment et un Gears 4 pas franchement à la hauteur des attentes. Marcus et son commando ont la cote et se font vraiment désirer, mais les choses pourraient bien changer.

Depuis plusieurs mois, on entend des bruits de couloir ici et là sur un potentiel Gears 6, mais rien de concret. Toutefois, le très sérieux Jeff Grubb, réputé pour ses bonnes infos, aurait entendu dire qu’il y aurait prochainement du mouvement pour la licence. C'est en tout cas ce qu'il nous annonce une fois encore dans un podcast en compagnie de deux autres personnalités. D’après lui, Gears 6 pourrait bien se montrer lors du prochain Xbox Showcase, certainement celui attendu cet été durant le Summer Game Fest, LE rendez-vous de l’été pour toute la sphère vidéoludique.

L'étau se resserre, une grosse surprise pour le Summer Game Fest ?

Une information qui fait écho à un tweet lancé par Parris, l’un des intervenants du podcast qui avait tweeté le 20 mars dernier un simple message pour rebondir sur les graphismes époustouflants de la présentation de Marvel1943 Rise of Hydra, le prochain gros jeu de super héros. « Imaginez à quoi ressemblerait un Gears 6 sous Unreal Engine 5 », ce à quoi l'un des lead développer de The Coalition, le studio derrière la licence, a répondu un simple « yep », ce qui a suffi à mettre le feu aux poudres.

Du teasing, un Jeff Grubb assez sûr de lui, même s’il ne nous dévoile rien, il se pourrait bien que l’été soit plus chaud que prévu du côté de Xbox. L’idée n’est pas folle du tout, on sait qu’en général, Xbox ne rigole pas avec les annonces lors de sa conférence estivale annuelle. Gears 6 aurait non seulement toute sa place, mais devrait assurément créer l’événement. On attend que ça non ?