L'annonce prochaine de Gears 6 avait jusqu'à présent fait l'objet de rapports et de rumeurs. Mais une personnalité très proche de la licence est venue corroborer la chose en répondant à un fan quant à certains points clés de l'histoire qui se développera dans cette suite. De ce fait, quelques SPOILERS s'agissant du scénario des opus précédents risquent de se glisser dans cet article. Vous voilà prévenus et armés face aux hordes de Locustes.

Gears 6 va bientôt faire un retour déchirant

L'une des plus crédibles prédictions s'agissant de l'annonce prochaine de Gears 6 nous vient de Jeff Grubb. Dans un podcast récent, celui-ci a indiqué qu'elle aurait lieu lors du Xbox Games Showcase du 9 juin, dans le cadre du Summer Game Fest. Une prédiction qui semble logique, venant d'une personnalité généralement bien informée, mais qui ne reste que cela. Une autre preuve particulièrement tangible s'est toutefois faite jour s'agissant de l'annonce très prochaine et tant attendue par les fans. Elle nous provient cette fois de Liam McIntyre, la voix de JD Fenix (le fils de Marcus Fenix). Le personnage a servi en tant que personnage principal dans le quatrième opus et en tant que coéquipier d'escouade dans le cinquième. C'est ici que des SPOILERS risquent d'apparaître. Vous devriez donc sauter le prochain paragraphe et le tweet ci-après si vous souhaitez les éviter.

Un fan s'est interrogé sur X.com quant au sort de JD Fenix dans Gears 6. Dans l'épisode précédent, dans la peau de Kait Diaz, nous avons un terrible choix à faire. Vers la fin du jeu, nous devons choisir entre sauver Del et JD. Fatalement, sauver l'un scellera le sort de l'autre. Le fan s'est alors posé la question de quel choix sera considéré comme canon par The Coalition dans la suite. Ce à quoi Liam McIntyre, voix de JD Fenix, a répondu : « Je n'en ai aucune idée. Je pense que Gears of War nous dira tout ça en juin ! ». L'annonce imminente de Gears 6 laisse donc de moins en moins place au doute.

À quoi s'attendre avec la suite de l'exclusivité phare Xbox ?

Ce qui a surtout chagriné les fans s'agissant de Gears 6, c'est le très long silence radio de The Coalition à son sujet. À part une démo technique bluffante de l'Unreal Engine 5, nous n'avons quasiment pas entendu parler de cette suite en cinq ans. Côté technique, il semblerait que le prochain jeu de The Coalition va nous en mettre plein la vue, tripes et boyaux inclus. Mais le studio ne devrait pas oublier pour autant la fluidité, ô combien importante dans un jeu d'action de cet acabit.

S'agissant du gameplay en lui-même, les fans de la franchise devraient être globalement en terrain connu. Il semblerait toutefois que The Coalition entende pousser, en tout cas dans la campagne, les zones en monde semi-ouvert introduites dans l'opus précédent. La franchise pendant longtemps connue pour ses couloirs devrait donc encore plus s'ouvrir dans Gears 6. Nous en aurons le cœur net, à moins que les Locustes décident de nous exterminer avant, le 9 juin à venir.