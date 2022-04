Ça devait arriver un jour : The Coalition arrête le suivi de Gears of War 5 et supprime une fonctionnalité. Un choix déterminé par les autres jeux en cours de développement, dont Gears 6.

Après trois ans de soutien et une extension, The Coalition va réduire la voilure sur le suivi de Gears 5. Les serveurs resteront en place mais un mode disparaît pour toujours.

Clap de fin pour Gears 5

Les développeurs de The Coalition ont annoncé sur Twitter qu'ils supprimaient définitivement l'éditeur de niveaux, et au cas où vous vous demandez, c'est déjà effectif. En lot de consolation, des succès attribués à tous les joueurs et des bonus pour ceux qui les ont complétés.

Nous retirons l'éditeur de cartes de Gears 5 et débloquons ses succès pour tous les joueurs, car l'équipe se concentre sur de futurs projets. Si vous avez déverrouillé le succès "I Made it All By Myself", vous recevrez une bannière exclusive, et si vous avez terminé "Homegrown Hive", vous recevrez 10 000 pièces dans le jeu.

Notez que s'il n'est plus question de mobiliser des développeurs pour Gears 5, les serveurs sont encore opérationnels. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais ils sont encore là pour l'instant.

Un nouveau jeu... et une licence qui continue

C'est quoi la suite après Gears of War 5 ? Gears 6 bien entendu mais également une toute nouvelle franchise. Bon par contre, que ce soit l'un ou l'autre, nous n'avons absolument aucun détail. The Coalition a juste accepté de teaser leurs "futurs projets" d'un point de vue technique. Pour eux, on va en prendre plein les yeux grâce à l'Unreal Engine 5.

Nous ne sommes pas encore prêts à parler de notre prochain titre, mais des outils comme Lumen ou Nanite nous ont déjà ouvert de nouvelles portes. Vous pouvez voir l’impact de Nanite dans notre démo technique, il permet à des éléments dignes du cinéma d’être calculés en temps réel. Cela signifie que nos artistes peuvent créer des éléments constitués de dizaines de millions de polygones, pour des scènes entières qui pourront en proposer des milliards et des milliards. Le niveau de détail est cent fois supérieur à ce qui était possible auparavant, c’est incroyable. Il suffit de regarder les détails de l’œil, le nombre de polygones pour cet œil est égal à ce qu’il fallait pour créer un personnage dans son intégralité lors de la génération précédente. Vous pouvez également voir de nouvelles choses en termes de lumière. L’illumination globale dynamique en temps réel n’a jusqu’à présent pas été possible sur console. Lumen va tout changer.

Gears 5 est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.