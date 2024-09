La prochaine série Game of Thrones se fait attendre, mais cette fois, il semble que ce soit la bonne pour les spectateurs. Le projet avance très bien et les signes sont encourageants.

Le monde de Game of Thrones s'agrandit une nouvelle fois avec l’arrivée de A Knight of the Seven Kingdoms, un tout nouveau spin-off inspiré de l’œuvre de George R. R. Martin. Après plusieurs mois de tournage, la production a officiellement pris fin, et les fans attendent désormais avec impatience la sortie de la série.

Une nouvelle plongée dans l'univers de Game of Thrones

Cette nouvelle série nous replonge dans l’univers fascinant de Westeros, mais avec une approche différente. L’histoire se déroule environ 100 ans avant les événements de Game of Thrones. On y suit les aventures de Ser Duncan le Grand, un chevalier loyal et puissant, et de son jeune écuyer, Egg, qui n’est autre qu’un futur roi Targaryen. Cette relation, à la fois touchante et épique, est au cœur de l’intrigue.

Tournée principalement en Irlande du Nord, la série cherche à conserver l'esthétique sombre et immersive qui a fait le succès des productions précédentes. Avec une première saison composée de six épisodes, A Knight of the Seven Kingdoms adopte un format plus court mais promet d’être tout aussi intense. Cette structure plus compacte permettra de rester fidèle aux récits d’origine tout en offrant une narration rythmée.

La sortie de la série est prévue pour mi-2025. Elle devrait être diffusée en alternance avec les nouvelles saisons de House of the Dragon, l’autre spin-off à succès. Ce choix de programmation permettra aux fans de rester immergés dans l’univers de Game of Thrones tout au long de l’année. Sans vraiment d'interruption.

Un synopsis qui donne envie

L’intrigue se concentre sur les aventures de Dunk et Egg à une époque où les Targaryen sont encore au pouvoir. Alors que le souvenir des derniers dragons est encore frais dans les mémoires, Westeros est un territoire plein de dangers, de puissants ennemis et de grandes destinées. Le duo devra affronter de nombreux défis qui mettront à l’épreuve leur courage et leur loyauté.

Source : HBO