Après son succès titanesque, Game of Thrones nous fait des petits. Un nouveau spin-off est actuellement en projet et il commence à se préciser. Vous avez hâte ?

L'univers du Trône de fer, devenu un phénomène planétaire la série Game of Thrones, n'est pas près de nous dire adieux ! Malgré l'annulation du projet autour du personnage de Jon Snow, le succès de House of the Dragon ne peut qu'encourager de nouveaux spin-offs. Justement, une nouvelle série est en préparation et elle commence progressivement à se dévoiler de façon prometteuse...

Le nouveau spin-off de Game of Thrones se précise en coulisses

Le retour à Westeros s'annonce épique dans le nouveau spin-off du Trône de fer, intitulé A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge of Knight. Tout comme House of the Dragon, il s'agira d'un préquel se déroulant un siècle avant les événements que de Game of Thrones.

© HBO.

Le toujours bien informé Hollywood Reporter nous apprend quelques détails supplémentaires sur la production du spin-off. Le journaliste James Hibberd rapporte ainsi que la première saison comptera 6 épisodes. Nous sommes donc sur un nombre plus restreint par rapport aux 10 des deux premières séries de la franchise.

En outre, nous connaissons maintenant le nom de celui qui sera en charge de réaliser les trois premiers épisodes. Il s'agit d'Owen Harris, qui portera également la casquette de producteur exécutif. L'homme s'est particulièrement fait remarquer ces dernières années pour ses contributions à la série Netflix Black Mirror, dont le réputé épisode “San Junipero”. Il a également apporté sa pâte au reboot de La Quatrième Dimension, ainsi qu'à Brave New World (NBC), la série adaptée du roman Le Meilleur des Mondes.

Étonnamment, les équipes de HBO ont donc opté pour quelqu'un plutôt habitué de la science-fiction. Néanmoins, son travail pourrait correspondre à la tension et au suspens attendus d'une œuvre tirée du Trône de fer. Nous verrons bien si ce choix était des plus pertinents fin 2025, si tout se passe bien. D'ailleurs, nous devrions pouvoir regarder la série via Max, la plateforme de SVOD de HBO qui débarque enfin en France.