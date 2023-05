Cela fait plus de 25 ans que le studio Game Freak a travaillé sur les tous premiers jeux Pokémon. Il n'a, depuis, plus jamais lâché la licence de Nintendo, excepté en 2019 avec Little Town Hero. En 2022, il a notamment proposé Pokémon Ecarlate et Violet, qui a reçu un très bon accueil malgré des retours assez mitigés. Mais le studio tokyoïte vient de teaser un nouveau projet mystérieux et sans aucun rapport avec la célèbre franchise. Alors, de quoi s'agit-il ?

Game Freak abandonne Pokémon le temps d'un jeu d'action-aventure

C'est l'annonce inattendue du jour : le studio Game Freak a déclarer collaborer avec l'éditeur new-yorkais Private Division (Take-Two) pour développer un nouveau jeu. Cette fois-ci, exit Nintendo et Pokémon : c'est une toute nouvelle franchise qui s'apprête à voir le jour ! Ce ne sera cependant pas pour demain, puisque l'on apprend que ce projet, nom de code Project Bloom, n'en n'est qu'à ses premiers stades de développement. Sa sortie est fixée à l'année fiscale s'étalant entre 2025 et 2026. Pour l'heure, on sait simplement qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure, dont un premier concept art a été dévoilé. Game Freak est visiblement très motivé par cette nouvelle aventure.

Depuis le début, Private Division était l'éditeur avec lequel nous voulions travailler sur notre nouveau jeu. Leurs antécédents et leur expertise mondiale nous donnent toute la confiance nécessaire pour créer un nouveau jeu d'action-aventure. Nous avons hâte de partager plus [d'informations] à l'avenir. Kota Furushima, réalisateur chez Game Freak

Premier concept art de Project Bloom.

Private Division a de grands projets

De son côté, Private Division, semble également très emballé par cette collaboration. Comme il le rappelle, il sera le premier éditeur occidental à travailler avec le studio nippon.

Nous sommes prêts à aider Game Freak à libérer son potentiel. Nous sommes honorés d'être le premier éditeur occidental à travailler aux côtés de cette équipe exceptionnellement talentueuse pour mettre sur le marché une nouvelle licence audacieuse. Michael Worosz, directeur stratégie chez Take-Two Interactive

L'éditeur Private Division devrait continuer à faire parler de lui dans les prochaines années. Il multiplie en effet les partenariats prometteurs avec de gros studios. En juillet 2020, il avait notamment teasé trois nouveaux jeux, dont un action-RPG développé par Moon Studios, à qui l'on doit les excellents Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Thomas Malher, co-fondateur du studio, a récemment teasé que si les Ori étaient les "les Mario" du studio, son prochain jeu serait son "Zelda". On attend maintenant de voir des premières images !