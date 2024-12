Le cinéma a ses Oscars, la télévision ses Emmy Awards, et le jeu vidéo a ses Game Awards. L'ex-journaliste Geoff Keighley s'est reconverti et a décidé de réunir l'ensemble de l'industrie vidéoludique chaque fin d'année pour célébrer les meilleurs jeux sortis tout au long des douze derniers mois (ou presque). À l'image des autres cérémonies cités, tout le gratin se retrouve dans une salle pour assister à un spectacle composé d'un déferlement de trailers, d'annonces, de remises de prix, de discours parfois écourtés et peut-être de doritos en coulisses. Si vous n'avez pas eu le courage de veiller toute la nuit, voici le récap des annonces des Game Awards 2024 avec du très lourd, ainsi que la liste complète des gagnants.

Le pré-show des Game Awards 2024

On en parle depuis des semaines, et encore plus ces derniers jours, mais les Game Awards 2024 ont eu lieu cette nuit au Peacock Theater de Los Angeles. À défaut d'être sur place, on l'a suivi à distance, seul devant notre PC, avec tout de même la voix de collègues dans les oreilles, pour ne rien rater de cet événement majeur de la fin d'année. Une édition particulière puisque ce sont donc les 10 ans de cette cérémonie. Geoff Keighley se devait donc de marquer le coup en conviant le plus de personnes possible et en réservant de belles annonces. Est-ce ce fut le cas ? Eh bien oui. Pendant plus de trois heures, le monde du jeu vidéo est monté sur la scène des GA 2024 pour offrir un aperçu dense de leurs prochains bébés aux millions de joueuses et joueurs qui suivent l'événement.

Les annonces ont démarré dès le pré-show des Game Awards 2024 avec la révélation de Ninja Gaiden: Ragebound. Un jeu rétro, qui peut faire davantage penser à Shinobi, avec un pixel art très réussi, développé par les créateurs de Blasphemous. À l'édition, on retrouve Dotemu, qui est responsable entre autres de Streets of Rage 4 et Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.

Slay the Spire 2 a également fait son retour avec une confirmation d'un accès anticipé pour 2025 sans plus de précision. Warren Spector, le papa de Deus Ex, a fait son comeback avec un nouveau jeu d'infiltration... en multijoueur... Thick as Thieves ! Les créateurs du très apprécié Core Keeper étaient également présents avec une bande-annonce de leur nouveau jeu Kyora. Sloclap, le studio d'Absolver et SIFU, ont créé la surprise avec Rematch qu'on avait pu voir avant les Game Awards 2024 en compagnie du directeur créatif. Adieu la baston, place au football arcade. Oui, ça change ! Solasta 2 a quant à lui clôturé le pré-show.

Un début de cérémonie très fort avec The Witcher 4

Après cette chauffe, et des salutations à certaines personnes telles que Ken Kutaragi, le papa de la PlayStation, Josef Fares ou encore un passage sur scène d'Harrison Ford, les Game Awards 2024 ont frappé extrêmement fort avec une première bande-annonce pour The Witcher 4. Un trailer sans Geralt de Riv mais avec un autre personnage adoré des fans, Ciri. FromSoftware, qui faisait partie des nommés avec Elden Ring: L'Ombre de l'Arbre-Monde, est venu présenté Elden Ring Nightreign. Un nouveau jeu en co-op attendu en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Outre annonce complètement inattendue des Game Awards 2024, qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est la révélation du prochain jeu de GenDesign. Le studio d'ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Malheureusement, il n'y a eu aucune image de gameplay, mais on voit déjà toutes les influences des précédents jeux avec une musique qui nous a déjà collé quelques frissons. Josef « F*ck the Oscars » Fares a passé une tête sans surprise pour dévoiler Split Fiction, une nouvelle expérience en co-op qui s'annonce encore rafraichissante après le merveilleux It Takes Two.

FF7 Rebirth, qui était une exclusivité PS5, arrive déjà sur PC dès le début de l'année prochaine. Comme promis, Randy Pitchford, le directeur de Gearbox, est aussi passé aux Game Awards 2024 pour un certain Borderlands 4 avec un trailer explosif qui promet de belles choses. Rendez-vous en 2025 pour en être sûr. Après une longue absence de trois ans, le prochain jeu d'Obsidian The Outer World 2 a confirmé sa fenêtre de sortie et une version PS5.

Les retours d'Onimusha, Okami, Turok... et Naughty Dog

Ryu Ga Gotoku Studio, le studio de Yakuza (Like a Dragon), est venu aux Game Awards 2024 et pas avec les mains vides. Les développeurs travaillent sur un nouveau jeu Virtua Fighter, mais également sur le Project Century. Les dinosaures ont ressuscité l'espace d'un trailer surprise pour Turok Origins. Un TPS développé par Saber Interactive (Evil Dead The Game, World War Z...). Un retour surprenant, mais nettement moins que celui d'Onimusha. Oui, Capcom fait revivre sa licence adorée avec un titre complètement inédit et non un remaster : Onimusha Way of the Sword.

La Pologne était décidément très bien représentée aux Game Awards 2024 avec CD Projekt Red et The Witcher 4, mais également Techland pour un nouveau trailer de Dying Light The Beast qui donne un aperçu de l'histoire. Isabela Merced (Dina) et Shannon Woodward (Dina) sont apparus ensemble juste après l'annonce de The Last of Us 2 Remastered sur PC. HBO a eu aussi un autre moment avec le prochain jeu Game of Thrones Kingsroad.

Comme annoncé par 2K Games avant les Game Awards, Mafia 4 The Old Country s'est montré pour la toute première fois. Ça arrive très bientôt sur PS5, Xbox Series et PC puisque le lancement est prévu à l'été 2025. S'il y a eu un ventre mou, peut-être plus perceptible avec l'heure tardive, on a été sacrément réveillés sur la fin avec deux révélations pour le coup vraiment choc. Avant le GOTY, Capcom a réalise le rêve de millions de joueurs et joueurs avec la confirmation d'un nouveau jeu Okami.

Last but not least, en guise de wrap up final, on a eu une surprise de PlayStation et de Naughty Dog. Leur prochain titre ne sera pas The Last of Us 3, mais Intergalactic : The Heretic Prophet. Direction l'espace pour cette nouvelle licence qui a eu la main lourde sur les placements de produits. Évidemment, les annonces des Game Awards 2024 étaient encore plus nombreuses avec le jeu gratuit du studio de World of Tanks, l'extension Warframe 1999, The First Berserker Khazan...

Toutes les annonces des Game Awards 2024 en vidéo

Si vous voulez maintenant revoir toutes les annonces des Game Awards 2024, mais sans avoir à revisionner l'intégralité de l'événement, voici les trailers diffusés. Si vous voulez regarder la performance de Snoop Dogg ou les interventions des invités tels que Sam Lake de Remedy, Aaron Paul (Breaking Bad), Isabela Merced et Shannon Woodward et bien d'autres, le replay 4K de la cérémonie plus bas.

The Witcher 4

Intergalactic: The Heretic Prophet - le nouveau jeu Naughty Dog

Elden Ring Nightreign

Onimusha Way of the Sword

Okami 2

Le nouveau jeu de genDESIGN (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian)

Borderlands 4

Mafia 4 The Old Country

Split Fiction

The Last of Us 2 Remastered PC

FF7 Rebirth PC

The Outer Worlds 2

Sonic Racing CrossWorlds

Game of Thrones Kingsroad

Ninja Gaiden Ragebound

Dispatch par des anciens de Telltale Games

Rematch

Dying Light the Beast

Squid Game Unleashed

Killing Floor 3

Steel Hunters

Tekken 8 X FF16 (Clive)

Nouveau jeu Virtua Fighter

Project Century du studio de Yakuza / Like a Dragon

Turok Origins

Helldivers 2 - Omens of Tyranny

Double Dragon Revive

The First Berserker Khazan

One Move Away

Slay the Spire 2

Thick As Thieves

Shadow Labyrinth

Midnight Murder Club

Kyora

Solasta 2

The Long Dark 2

Warframe 1999 - nouvelle extension

Palworld - mise à jour Freybreak

Stage of Fright

Screamer

Den of Wolves

Splitgate 2

Mecha Break

Crimson Desert

Replay de la cérémonie des Game Awards 2024