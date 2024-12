Le prochain jeu des créateurs de Shadow of the Colossus se dévoile un peu plus grâce à la cérémonie des Game Awards. Que peut-on apprendre de nouveau à ce sujet via le premier trailer ?

Une annonce inattendue a marqué les Game Awards cette année : genDESIGN, le studio derrière des chefs-d’œuvre comme Shadow of the Colossus, ICO et The Last Guardian, a levé le voile sur son prochain jeu. Bien que son titre reste encore inconnu, ce projet dirigé par Fumito Ueda semble plonger les joueurs dans un univers de science-fiction post-apocalyptique. Publié par Epic Games, le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Une bande-annonce intrigante et prometteuse

Le teaser dévoilé est à la fois intriguant et mystérieux. On y voit un personnage escaladant un robot géant alors qu’un compte à rebours s’affiche. De loin, une onde de choc dévastatrice approche rapidement. Dans une montée d’adrénaline, le protagoniste active le robot juste à temps pour échapper à la catastrophe, bien que l’impact de la déflagration semble les frôler au dernier moment.

Cette séquence, qui semble être tirée d’un gameplay réel, donne un premier aperçu du ton et de l’ambiance du jeu. On y retrouve les thèmes chers à Ueda : solitude, relations avec des entités gigantesques et tension dramatique. La bande-annonce est aussi une promesse d’un monde immersif et de mécaniques de jeu innovantes, des qualités qui ont toujours marqué les précédents titres du studio. Comme notamment Shadow of the Colossus.

Ce que nous savons pour le moment

Les détails restent rares, mais quelques éléments sont confirmés. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via l’Epic Games Store. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais l’apparente avancée du développement laisse espérer davantage d’informations prochainement.

Epic Games, qui publie ce projet, semble vouloir capitaliser sur l’héritage unique de genDESIGN. Le partenariat entre Ueda et Epic Games garantit probablement un soutien financier et créatif conséquent, ce qui est prometteur pour un titre aussi ambitieux.

Source : genDesign