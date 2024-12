Le programme des Game Awards 2024 devrait être chargé avec un paquet d'annonces et visiblement des surprises de taille. « Je m'attends à un TRÈS GROS Game Awards, et ce n'est définitivement pas une hypothèse. Alimentez le train de la hype » a déclaré le journaliste Andy Robinson de VGC. On sait déjà que Mafia 4 The Old Country et Borderlands 4 feront le show aux côtés de dizaines et de dizaines d'autres jeux. Mais l'événement est également là pour récompenser les meilleurs titres de l'année sur toutes les plateformes.

Voici les nommés des joueurs pour le GOTY aux Game Awards 2024

La liste complète des nommés aux Game Awards 2024 est déjà connue et a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la présence d'une extension. Elden Ring, qui a été élu GOTY en 2022, remet en quelque sorte son titre en jeu avec son DLC Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. Un contenu gargantuesque qui bénéficie du même soin que l'aventure originale et qui mérite donc sa place. Si une partie des joueuses et des joueurs a critiqué les choix finaux, les internautes ont pu faire entendre leur voix en nommant leurs softs préférés pour le « Meilleur jeu de l'année » aux Game Awards 2024.

La semaine dernière, une première liste de 30 candidats avec Astro Bot, Balatro, Call of Duty Black Ops 6, Metaphor ReFantazio ou encore FF7 Rebirth a été établie. Geoff Keighley, le maitre de cérémonie des Game Awards 2024, a révélé les jeux les plus plébiscités par la communauté. « Voici les 5 derniers candidats qui ont été entièrement choisis par la communauté pour le Choix des joueurs ».

Qui sont-ils ? Voici les 5 jeux préférés des joueurs pour les Game Awards 2024, et ça va (beaucoup) vous surprendre :

Les jeux du Player's Choice ne font clairement pas l'unanimité

La présence de trois jeux mobiles, qui sont disponibles sur consoles et PC, font déjà jaser. « Trois jeux sur cinq sont des gacha ??? »; « Ce sont les pires finalistes du Choix des joueurs de tous les temps »; « C'est très triste »; « Trois gacha et un DLC »; « Ce n'est plus drôle » peut-on lire sous le post des favoris des joueurs pour les Game Awards 2024. Comme quoi, la liste officielle des nommés n'était pas si mal en fin de compte... Tous les vainqueurs de cette nouvelle édition des Game Awards 2024 seront connus dans la nuit du 12 au 13 décembre prochain. L'événement débutera à 1h30 (heure française) pour les plus courageux.

Source : Geoff Keighley via X.