Les Game Awards 2023 est probablement la cérémonie consacrée au jeu vidéo la plus attendue de l'année. Ce n'est pas seulement le moment de voir ses jeux favoris en découdre, c'est aussi l'occasion de découvrir une multitude de trailers inédits, et bien souvent de très grosses annonces. Cette année encore, le programme devrait être très chargé et on s'attend a voir débarquer de très grosses annonce comme par exemple la date de Death Stranding 2, pour ne citer que lui. Mais même si la cérémonie nous le fait oublier bien souvent, derrière se déluge d'annonces il y a une remise de prix, l'une des plus importantes de l'année. Et désormais, nous connaissons le nom des nommés.

Une année ultra riche en gros jeux !

Comme chaque année, les nominés sont désigné par un jury tiré d'acteurs majeurs du secteur. Professionnel de l'industrie, journaliste, organe de presses, personnalités... La rédaction de Gameblog a justement eu l'opportunité d'apporter son vote vis-à-vis des jeux qui allaient intégrer les nombreuses catégories des Game Awards 2023. Maintenant qu'il a été pris en compte, vous allez pouvoir dérouler la liste complète des heureux élus. Mais avant ça, il est important de revenir sur les mastodontes de cette nouvelle édition.

A l'image d'Elden Ring ou God of War (2018), Baldur's Gate 3 rafle une quantité folle de nominations : il est nominé dans pas moins de huit catégories. Son succès et sa qualité explique cette prouesse en grande partie, mais c'est un score impressionnant, surtout quand on sait qu'il a été fait par Larian. Eh oui, on est tout de même face à un studio indépendant qui s'est donné les moyens de devenir un grand nom, un très grand nom.

Toutefois, ce qui est encore plus bluffant, c'est la présence d'Alan Wake 2 dans le même nombre de sections. Le jeu vient tout juste de sortir, et sa proposition est si forte qu'il est parvenu à se propulser dans huit catégories lui aussi. Remedy a toujours été un cas un peu particulier, et comme Larian, c'est une firme qui a finalement réussi à trouver sa place dans les nommés au titre de Jeu de l'Année. Ils devront faire face à des mastodonte comme Zelda : Tears of the Kingdom ou Super Mario Bros Wonder, ce qui n'est pas chose facile.

Mais l'annonce des candidats a aussi provoqué la surprise générale, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, vous aurez sûrement remarqué l'absence d'un jeu en particulier : Starfield. Eh oui, le dernier-né de Bethesda s'est seulement vu offrir une place dans la section Meilleur RPG. Ceci dit, la présence de certains jeux dans des catégories bien spécifiques a également soulevé des interrogations auprès des joueurs. Typiquement, Dave the Diver se trouve dans Meilleur Indépendant, alors qu'il est fait par une grosse entreprise. Quant à Cities Skylines 2, il arrive tout de même à se glisser dans Meilleur Jeu de Simulation malgré un lancement plus que désastreux.

La liste des nominés aux Game Awards 2023

Voici la liste complète des nommés aux Game Awards 2023. Au passage, cela pourra peut-être vous donner envie de tester des titres présents dessus. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Vous pouvez allez voter dès maintenant en passant par le site des Game Awards. Qui sera votre GOTY ?

Jeu de l'Année, le fameux GOTY

Baldur's Gate 3

Alan Wake II

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros Wonder

Zelda : Tears of the Kingdom

Resident Evil 4 Remake

Meilleure Réalisation

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure Narration

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

Meilleure Direction Artistique

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure Musique

Alan Wake 2, par Petri Alanko

Baldur's Gate 3, par Borislav Slavov

Final Fantasy XVI, par Masayoshi Soken

Hi-Fi Rush, par Shuichi Kobori

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, par la Nintendo Sound Team

Meilleur Design Audio

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Meilleure Performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, Star Wars: Jedi Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel's Spider-Man 2

Meilleur « Games for Impact » (jeu transportant un message social, écologique, etc.)

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Meilleur Jeu Service/Support

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur support de la communauté

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Meilleur Jeu Indépendant

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Meilleur Premier Jeu Indépendant

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Innovation dans l'Accessibilité

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Meilleur Jeu Mobile

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Meilleur Jeu VR/AR

Gran Turismo 7

Horizon : Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village: VR Mode

Synapse

Meilleur Jeu d'Action

Armored Core VI : Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars : Jedi Survivor

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur RPG

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Meilleur Jeu de Combat

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Meilleur Jeu pour la Famille

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

Advance Wars 1+2 : Reboot Camp

Cities Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Meilleur Jeu de Sport / Course

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged

The Crew Motorfest

Meilleur Multijoueur

Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Meilleure Adaptation

Castlevania Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Jeu le plus Attendu

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon : Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Créateur de Contenu de l'Année

Ironmouse

People Make Games

Quackity

Spreen

SypherPK

Meilleur Jeu eSports

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG : Battlegrounds

Valorant

Meilleur Athlète eSports

Lee "Faker" Sang-hyeok

Mathieu "Zywoo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "Hydra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-hyuk

Phillip "Imperialhal" Dosen

Meilleur Equipe eSports

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)

Meilleur Coach eSports

Christine "Potter" Chi

Danny "Zonic" Sorensen

Jordan "Gunba" Graham

Remy "XTQZZZ" Quoniam

Yoon "Homme" Sung-young

Meilleur Evènement eSports

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota Championships 2023

Valorant Champions 2023

