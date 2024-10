Le premier écran G-MASTER iiyama de cette sélection est le GB2470HSU-B6 (24 pouces, inclinable). C'est un excellent choix pour les joueurs PC en quête de performances réactives. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse d’une 0,2 milliseconde, il est parfait pour les jeux rapides, comme Call of Duty : Black Ops 6 ou Fortnite, où chaque milliseconde compte. Son design compact s'intègre facilement dans les setups, même plus modestes. Notez qu’il existe aussi en blanc (GB24701HSU-W6).

Pour ceux qui souhaitent voir les choses en plus grand, les GB2770HSU-B6 et GB2770QSU-B6 (27 pouces) offrent une expérience encore plus immersive. Tout d'abord, le GB2770HSU-B6 reste sur une résolution Full HD pour privilégier la fluidité, tandis que le GB2770QSU-B6 propose une résolution QHD, idéale pour les joueurs qui aiment profiter de graphismes détaillés, sur PC comme sur console.

Si vous êtes un gamer exigeant, ces trois moniteurs d’Iiyama auront de quoi vous séduire. Leur point fort ? Un taux de rafraîchissement impressionnant (jusqu’à 180 Hz, donc) associé à la technologie Fast IPS. Vous obtenez ainsi une réactivité exceptionnelle avec un temps de réponse d’image en mouvement (MPRT) de seulement 0,2 ms. Pour les joueurs PC, cela signifie des mouvements ultra-fluides et une précision chirurgicale dans les jeux les plus rapides. Fini les flous lors des actions critiques.

Enfin, les joueurs console ne sont pas en reste. Si la majorité des jeux PS5 ou Xbox Series se limitent à 60 images par seconde, ces écrans vous assurent une fluidité optimale, surtout dans les titres qui supportent des taux de rafraîchissement plus élevés.

On retrouve enfin les modèles G d'iiyama, à savoir les G2470HSU et G2770HSU, tous deux conçus pour offrir une expérience de jeu fluide et performante mais en restant accessibles en termes de prix. Le premier dispose d'une diagonale de 24 pouces tandis que le second propose un écran plus grand de 27 pouces. Tous deux ont une résolution Full HD (1920 x 1080) et utilisent une dalle Fast IPS, assurant des couleurs précises et de larges angles de vision.

Ces moniteurs se distinguent aussi par un taux de rafraîchissement de 180Hz et un temps de réponse de 0,2 ms. En termes de luminosité, ils proposent 300cd/m², suffisant pour un affichage clair et net dans diverses conditions d’éclairage. Côté fonctionnalités, les deux modèles prennent en charge Adaptive Sync, incluant le LFC (Low Framerate Compensation) qui gère les basses fréquences inférieures à 60 Hz, pour maintenir un équilibre parfait. Vous retrouverez également la technologie Flicker Free et un réducteur de lumière bleue pour vous soulager les yeux. Ils disposent enfin d’hub USB (4 ports, v3.2 Gen) pour faciliter la connexion de périphériques. Précisions toutefois que ces modèles ne sont pas réglables en hauteur.

Que vous soyez sur PC ou sur console, sachez que les prix des moniteurs G-MASTER iiyama peuvent varier en fonction des revendeurs français et des promotions en cours, mais voici une fourchette :