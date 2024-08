Frostpunk 2 est sûrement l'un des jeux de gestion les plus attendus de l'année, et son studio est en train de teaser quelque chose de lourd sur ses réseaux sociaux.

Les fans de Frostpunk 2 ont eu droit à une surprise aujourd'hui, avec la publication d'un nouveau trailer par 11 bit studios. Ce teaser intriguant laisse entrevoir une mécanique extrêmement demandée dans les jeux de gestion et de stratégie, et plus généralement dans le monde du jeu PC. Voyez plutôt.

Frostpunk 2 étonne avec un nouveau trailer

Ainsi, un nouveau trailer semble proposer d'intégrer des mods dans le jeu, une fonctionnalité très attendue par la communauté. Bien que rien ne soit encore officiellement confirmé, le contenu de la vidéo a déjà suscité de nombreuses spéculations. En fait, le trailer dévoilé montre des éléments surprenants, inhabituels dans l'univers sombre et réaliste de Frostpunk 2. On y aperçoit notamment des dinosaures, dont un tyrannosaure rex, ainsi qu'un dragon survolant une ville, et des troupeaux de créatures étranges. Ces ajouts atypiques laissent fortement penser que des mods pourraient être disponibles dans le jeu, permettant ainsi aux joueurs d'introduire du contenu personnalisé. Un T-rex dans Frostpunk, il faut bien admettre que ça surprend.

Cependant, 11 bit studios n'a pas encore confirmé cette fonctionnalité. Le studio a simplement annoncé que des détails supplémentaires seraient révélés plus tard dans la semaine. Cette annonce devrait clarifier ce que les joueurs peuvent attendre en termes de modding, ainsi qu'une possible fenêtre de lancement.

En plus des créatures fantastiques, certains fans ont repéré une référence au jeu The Alters dans le trailer. Cette allusion subtile a été relevée par les développeurs sur X (anciennement Twitter), qui ont répondu en laissant entendre qu'une collaboration entre les deux jeux pourrait être en préparation.

Sur la page Steam de Frostpunk 2, rien n'indique pour l'instant la présence de mods. En revanche, il est mentionné un mode sandbox appelé Utopia Builder, qui semble encourager les joueurs à expérimenter librement dans le jeu.

