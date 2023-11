L’année prochaine s’annonce également chargée en sorties. Si les développeurs et les éditeurs ont sans doute encore quelques titres secrets dans leur besace, certains jeux tirent d’ores et déjà leur épingle du jeu. Il suffit de faire un tour sur Steam pour voir que les joueurs attendent impatiemment plusieurs productions. À la cinquième place du classement des titres les plus attendus sur la plateforme, un certain Frostpunk 2. Peu étonnant vu le succès du premier épisode et sa suite a profité du PC Gaming Show de cette fin d’année pour donner de ses nouvelles.

Un aperçu de Frostpunk 2, mais pas trop

C’était une annonce particulièrement attendue par la communauté. Depuis son annonce, Frostpunk 2 s’est montré plutôt discret, malgré quelques images qui n’ont pas manqué d’enflammer les fans. Quelques médias, dont notre Camille national, ont également pu essayer la bête et les retours étaient unanimement positifs. Désormais, c’est au tour du grand public de pouvoir découvrir un petit aperçu du jeu et de "son gameplay". Malheureusement, il faudra se contenter de quelques images qui ne montrent presque rien, 11 bit studios promettant une présentation plus dense prochainement. Cela donne malgré tout un bref aperçu de la Ville, qui a beaucoup changé depuis le premier épisode, notamment en termes d’envergure. Pour autant le jeu n'abandonnera pas sa narration évolutive ancrée dans l’atmosphère post-apocalyptique qui avait le sel de son prédécesseur.

11 bit studios voit les choses en plus grand, mais l’essence même de Frostpunk reste inchangée. Une atmosphère glacée, des conflits politiques et sociaux, des factions qui vont avoir des points de vue différents qu’il faudra gérer et bien plus encore. S’il ne devrait pas révolutionner son concept, il se présente comme une belle évolution. Notre première prise en main laissait entrevoir une complexité accrue, grâce à des événements plus difficiles à résoudre et une gestion de la communauté plus poussée. Il faudra malheureusement patienter encore un peu pour en voir plus. Frostpunk 2 est toujours prévu pour le courant 2024, sur PC uniquement.