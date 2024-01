Frostpunk 2, qui fait partie des grosses arrivées de cette année, vient enfin de préciser sa fenêtre de sortie. On entame la dernière ligne droite, et ça, c'est une bonne nouvelle.

2024 s'annonce déjà comme une année riche en belles sorties. On pense notamment à FF7 Rebirth, à Tekken 8, au prochain Like A Dragon (anciennement Yakuza), mais pas que. Il y a d'autres titres qui sont très attendus par les joueurs, mais qui n'ont peut-être pas une couverture médiatique aussi grosse. Parmi eux, on retrouve Frostpunk 2. Ce dernier a justement une excellente nouvelle à nous annoncer. Il vient de préciser sa fenêtre de sortie au détour d'une bande-annonce venant présenter le gameplay.

Frostpunk 2 précise sa fenêtre de sortie

Cette suite nous plonge dans un monde post-apocalyptique où il faut s'occuper des derniers vestiges de la population. Bref, il faut sauver la société, la civilisation tout ça, c'est donc un lundi comme les autres. Dans nos colonnes, on a expliqué qu'il s'agissait d'une « belle évolution », sans forcément être une révolution. Ceci dit, d'une manière générale, celles et ceux qui ont pu essayer le jeu sont formels : ça promet de belles choses. Mais alors, quand est-ce que sort Frostpunk 2 ? Si la réponse exacte demeure encore dans l'ombre, on a tout de même eu plus de précisions à ce sujet.

11 Bit Studios a pris la parole pour dire que Frostpunk 2 sortira durant le premier semestre de 2024. Il arrivera sur PC à cette date, et sur le PC Game Pass avec une disponibilité day one. Par contre, si vous possédez le Xbox Game Pass, il va falloir preuve de patience. Pour cause, il n'arrivera probablement qu'en fin d'année sur cette version du service. En bref, ça veut dire que d'ici début 2025, il sera sorti sur PC, et peut-être sur Xbox Series X|S et PS5. Le problème, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on est toujours un peu dans le flou. On en saura sûrement plus dans les mois à venir. Au moins, il n'est pas victime d'un report, et ça, c'est une victoire.

Si vous ne connaissez pas Frostpunk 2, une petite piqûre de rappel s'impose sur ce qui vous attend. Le titre dispose d'une atmosphère sombre et glaciale qui vient renforcer les conflits sociaux et politiques qui rythment votre progression. Vous allez devoir gérer des factions, construire des quartiers avec des fonctions différentes, tout ça dans le but de bâtir une ville qui deviendra le symbole du futur de l'humanité. Est-ce que vous aurez les épaules pour cette tâche ? On le saura bien assez tôt, et en attendant, on a un premier trailer de gameplay à savourer.