Le prochain jeu post-apocalyptique de 11 Bit Studios (This War of Mine), Frostpunk 2, a enfin dévoilé sa date de sortie. Ca arrive bientôt et il y a quelques surprises.

Frostpunk 2 est déjà l'un des jeux incontournables de 2024 et il est déjà attendu de pied ferme à la rédaction. L'ami Camille, qui a pu le voir en 2023, évoque une belle évolution avec une complexité qui ajoutera un peu de piment à l'expérience de ce city-builder glacial et stratégique. « Il franchit une nouvelle étape significative, se révélant plus complexe à gérer sur le long terme ». Mais dans les prochaines semaines, toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront l'essayer, et même avant le lancement officiel.

En début d'année, 11 Bit Studios a communiqué une fenêtre de sortie pour Frostpunk 2. D'après les développeurs, leur bébé était prévu pour le premier semestre 2024. Mais ce soir, on est enfin fixés puisque l'événement Xbox Partner a consacré un petit temps au jeu pour une nouvelle bande annonce. Et surtout, la date de sortie définitive a été dévoilée. Le studio polonais donne rendez-vous aux joueurs le 25 juillet 2024 sur PC. Pour une éventuelle édition console de Frostpunk 2, PS5 et Xbox Series X|S, il faudra attendre.

En revanche, 11 Bit Studios confirme que Frostpunk 2 sera bien disponible dès son lancement dans le PC Game Pass. L'autre information notable, c'est que vous pourrez en avance, mais à une condition. Si vous précommandez l'édition numérique Deluxe, vous aurez accès à la bêta qui se déroulera en avril prochain. Il n'y a pas de dates précises, mais on sait que ça durera sept jours au total. Cette version non définitive permettra aux joueuses et joueurs de découvrir « une partie du mode bac à sable » de Frostpunk 2.

L'édition numérique Deluxe est à 67,49€ jusqu'au 25 juillet prochain, soit le jour de la sortie, et comprend en plus du jeu :