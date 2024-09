Après ses deux derniers chefs d'œuvre que sont Elden Ring et son DLC, FromSoftware tourne son regard vers l'avenir et préparerait du lourd, ça promet.

L'extrêmement réputé FromSoftware semble être au sommet de son art. Après quasiment coup sur coup d'excellents jeux, de Bloodborne à Elden Ring et son DLC en passant par Sekiro, la suite du programme se prépare au sein du studio japonais, qui va visiblement encore à contrecourant des tendances actuelles de l'industrie.

L'après Elden Ring se prépare chez FromSoftware

FromSoftware est probablement l'un des studios au palmarès les plus prestigieux, sortant depuis des années sans faillir des cartons critiques et commerciaux. Le studio japonais a atteint la quintessence absolue de son propre genre, le Souls-like, avec Elden Ring, le GOTY 2022, et son DLC, qui est l'extension la mieux notée de l'histoire. L'équipe dirigée par Hidetaka Miyazaki semble proprement inarrêtable. Cependant, la fine équipe dirigée par Hidetaka Miyazaki semble avoir donné absolument tout son talent et son énergie au profit de la titanesque excellence de la licence Elden Ring.

Mais FromSoftware ne se démonte pas, et compte même grandir encore. Suite à une nouvelle campagne de recrutement en 2024, il compte désormais plus de 400 employés, soit une hausse de 33% par rapport à 2020. Le talentueux studio japonais va donc à contrecourant du reste de l'industrie. D'une part en recrutant au lieu de licencier, et d'autre part en créant des jeux ambitieux et exigeants, alors qu'une tendance vers l'opposé se dessine ailleurs.

Un futur plus diversifié ?

FromSoftware se prépare donc pour le prochain chapitre de son histoire, apparemment avec de nombreux projets dans les cartons. Si l'on peut espérer un Elden Ring 2, il s'agira peut-être plutôt de jeux plus modestes, sans lésiner sur l'excellence caractéristique du studio. De plus, ces prochains jeux ne seront pas dirigés par l'influent Hidetaka Miyazaki.

« Les mots que vous utilisez comme dark fantasy, difficulté, sentiment d'accomplissement, décrivent plus mes valeurs que celles de la société. Les nouveaux directeurs et designers qui arrivent parmi nos talents pourraient ne pas partager exactement les mêmes valeurs. Je crois que cela va se traduire par la naissance d'un nouveau FromSoftware, ainsi que de nouveaux types de jeux que nous développerons à l'avenir », a déclaré son PDG récemment. Quoi qu'il en soit, on leur souhaite le meilleur, dans de nouveaux jeux types Souls-like comme dans d'autres genres.

