Outre les mécaniques de gameplay, un élément capital dans des jeux de course comme Forza Motorsport demeure les voitures. Et à ce titre, voici une liste alléchante.

Forza Motorsport, attendu sur Xbox Series et PC le 10 octobre prochain, s'annonce comme le prochain mastodonte du jeu de course. Pour susciter l'intérêt, le studio Turn 10 Studios continue de présenter son étonnante collection de véhicules. Le jeu compte proposer un éventail de 500 véhicules, parmi lesquels 100 sont inédits. On y attend notamment de magnifiques modèles japonais et une sublime création française.

Forza Motorsport fait le plein... de voitures !

Turn 10 a enrichi sa simulation de course avec l'ajout de véhicules de différents constructeurs et époques. Huit d'entre eux marqueront leur première apparition au sein de la franchise :

La Nissan Z 2023

La Audi RS 3 Sedan 2020

La Lexus RC F Track Edition 2020,

La Toyota GR Supra 2020

La BMW Z4 Roadster 2019

La 2019 Nissan 370Z Nismo

La Audi TT RS 2018

La Alpine A110 2017

Si l'on note une prédominance de modèles allemands et japonais, une perle française se démarque : l'Alpine A110. Véritable joyau du patrimoine automobile hexagonal, dotée d'un moteur 4 cylindres 1,8 litre TCe de 252 chevaux, elle affiche une légèreté exceptionnelle et un design remarquable. Cette version 2017, déjà intégrée à Forza Horizon 5, est un hommage à l'emblématique Alpine A110 des années 1960 et 1970, couronnée notamment au Rallye de Monte-Carlo. Toute une histoire... Elle sera en belle compagnie avec sa "grande sœur", l'Alpine GTA Le Mans de 1990, déjà annoncée dans le jeu. Un véritable délice pour les amateurs de belles mécaniques françaises. N'en déplaise aux rageux qui ne jurent que par les voitures allemandes.

De belles promesses

Forza Motorsport ne se limite pas à la simple addition de véhicules. L'un des éléments clés mis en avant est la refonte de son système de dommages. Dans un monde riche en voitures sous licence, il est inutile d'espérer des dégâts à la manière de Burnout ou Wreckfest. Toutefois, les carrosseries montreront des marques et des rayures après des chocs, particulièrement sur les pièces métalliques et les jantes. Dan Greenawalt, à la tête de Turn 10, a assuré que le ray-tracing serait aussi constant dans Forza Motorsport, y compris en temps réel. C'est assez impressionnant, d'autant plus qu'un titre comme Gran Turismo 7 ne propose pas cette fonctionnalité de manière continue. Avec le ray-tracing, les véhicules se mireront sur d'autres carrosseries, offrant un rendu visuel se voulant exceptionnel. De plus, de nouvelles pistes s'ajouteront à la liste, accompagnés de versions améliorées de circuits iconiques comme Maple Valley Raceway ou l'incontournable Spa Francorchamps de Forza Motorsport 5.

Que pensez-vous de cette belle liste de véhicules ?