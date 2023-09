2023 est une belle année vidéoludique dont l'agenda ne cesse de se remplir en belles sorties. Ces derniers mois, nous avons pu accueillir Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Zelda Tears of the Kingdom, Lies of P ou encore Starfield. Mais les fans de jeux de course ne sont pas en reste, puisqu'ils vont bientôt pouvoir mettre les mains sur Forza Motorsport. Justement, celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la course peuvent déjà se préparer.

Forza Motorsport commence à faire chauffer le moteur

L'arrivée du jeu de Turn 10 Studios est proche. Le 10 octobre, les joueurs pourront foncer à toute berzingue à travers un grand panel de circuits. Parmi eux, nous avons notamment le Mugello qui se trouve au nord-est de Florence, en Italie. Pour parcourir comme il se doit ces lieux, on retrouve une sélection de véhicules qui s'annonce délicieuse. La Nissan Z 2023, l'Alpine A110 2017 ou encore la Toyota GR Supra 2020, ce sont autant de superbes bolides qu'il sera possible de conduire. Si vous hâtes d'y jouer, sachez que le pré-téléchargement de Forza Motorsport est d'ores et déjà disponible.

Le jeu pesant approximativement 130 Go, le téléchargement risque d'être long pour les connexions les plus timides. Pour éviter d'avoir à attendre le jour J, vous pouvez donc vous en occuper dès maintenant. Certes, ce n'est là qu'une petite information qui ne va pas forcément surprendre. Néanmoins, elle ravira sans doute celles et ceux qui avaient peur de devoir patienter longuement la fin du téléchargement lors de la sortie du jeu. Pour rappel, les détenteurs de l'édition Premium sur Steam n'ont même pas à s'embêter avec ça. En effet, en plus d'autres avantages croustillants, ce lot octroie un accès anticipé de 5 jours à Forza Motorsport.

Un jeu qui promet d'être somptueux

Les développeurs n'y sont pas allés de main morte pour proposer la meilleure expérience possible. En particulier sur PC, puisque le jeu disposera du ray tracing en temps réel, mais aussi des technologies d'upscaling NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2.2. La résolution des graphismes sera alors nettement améliorée, et le framerate sera plus stable. N'oubliez pas également que le crossplay va être de la partie, idéal pour jouer avec des amis ne disposant pas de la même plateforme que vous. Néanmoins, le multijoueur de Forza Motorsport fera quelques déçus au lancement. Pour cause, il n'y aura pas les trois fonctionnalités suivantes : le mode spectateur, la course contre l'IA et l'écran partagé. Si le mode spectateur doit faire sa venue plus tard, il ne faut pas compter sur la présence des deux autres.