Forza Motorsport se prépare à démarrer, et ce titre de course a l'intention de nous époustoufler une dernière fois avant de passer à la vitesse supérieure. De quoi séduire les plus sceptiques ?

Forza Motorsport est ardemment attendu par les aficionados et les passionnés de course automobile. Il est indéniable que Turn 10 Studios semble avoir mis les bouchées doubles pour nous offrir une expérience inégalée. Pour persuader même les plus dubitatifs, de nouvelles captures d'écran, éblouissantes de détails, ont été dévoilées. Un véritable tour de force visuel ?

Forza Motorsport est une claque visuelle

En plus de ses circuits inédits et de ses nouvelles voitures, Forza Motorsport se distingue par une beauté graphique assez folle. L'un des atouts phares du jeu est la refonte de son système de dommages. Dans un univers peuplé de voitures sous licence, ne vous attendez pas à des destructions à la Wreckfest. Toutefois, les carrosseries afficheront bel et bien des signes d'usure et des éraflures après des collisions, notamment sur les parties métalliques et les jantes. Par ailleurs, Dan Greenawalt, directeur de Turn 10, a confirmé l'intégration du ray-tracing à Forza Motorsport, et ce, en temps réel. Le résultat est bluffant. C'est notamment visible à travers les nombreux effets de lumière. Pour en témoigner, une profusion d'images (plus d'une cinquantaine) est disponible dans cette galerie Imgur. Nous avons inclus quelques-unes d'entre elles dans cet article pour vous donner un aperçu.

Du Ray tracing à plein régime.

Au-delà du ray-tracing, on peut apprécier l'impact de l'environnement sur les véhicules : chaque goutte d'eau sur le pare-brise, le sable qui s'accumule sur les radiateurs, ou encore la peinture qui s'écaillera sous l'effet de la friction... Il nous tarde de tester le jeu pour se forger une opinion définitive, mais il se profile déjà comme l'un des titres de course les plus somptueux du moment. À n'en pas douter. Dommage que tout ne suive pas du côté des mécaniques de jeu, car on sait déjà que le multijoueur de Forza Motorsport fera quelques impasses au lancement. Notamment, les trois fonctionnalités suivantes seront absentes : le mode spectateur, la course contre l'IA et l'écran partagé. Seul le mode spectateur est officiellement programmé par les développeurs.

Beaucoup de voitures

Le jeu prévoit de proposer un éventail de 500 véhicules, dont 100 sont inédits. On y retrouve notamment des joyaux tels que l'Alpine A110 de 2017 ou encore l'Audi RS 3 Sedan de 2020. De quoi satisfaire les amateurs de belles mécaniques. La bonne nouvelle est que le jeu présente des voitures de diverses époques, allant des années 1950 aux années 2020, pour plaire au plus grand nombre. On soulignera notamment le retour de la belle Aston Martin DBR1 qui est déjà apparue dans Forza Motorsport 5 et 7. Celle-là même qui remporte l'édition 1959 des 24 Heures du Mans. Il s'agit de la première et de la seule victoire d'Aston Martin dans l'épreuve. Un bolide tout simplement fabuleux de par son historique et sa mécanique de pointe (pour l'époque). Pour mémoire, Forza Motorsport est prévu pour le 10 octobre 2023 sur PC et Xbox Series.