Sorti en novembre 2021, Forza Horizon 5 est la dernière itération de la célèbre licence de jeux de course. Exclusif au PC et aux consoles de Microsoft, le titre a reçu un excellent accueil critique. Chez Gameblog, nous lui avions attribué l'excellente note de 9/10. Parmi ses innombrables qualités, nous avions particulièrement souligné ses "graphismes impressionnants". Mais à l'époque, on ne s'attendait pas à la claque que permettrait l'utilisation du DLSS 3.0. Pour faire simple, rappelons que cette technologie permet d'améliorer significativement les performances de vos jeux, en échange d'une dégradation minime - voire quasi-inexistante - de la qualité d'image.

Le DLSS 3.0 débarque sur Forza Horizon 5

Avis aux joueurs PC : le DLSS 3.0, technologie de Nvidia, est désormais disponible sur PC pour Forza Horizon 5 ! En novembre 2022 déjà, l'apparition de la version 2.0 avait permis de booster les graphismes et les performances du jeu. Désormais, Nvidia et Playground Games vous proposent de faire encore mieux. Disponible avec une mise à jour gratuite, le DLSS 3.0 promet un confort de jeu optimal. Pour les joueurs les mieux équipés, il est donc à présent possible de jouer en 4K (3840x2160 pixels), avec le ray-tracing activé et tous les paramètres réglés au maximum. Surtout, il permet cela en conservant des performances impressionnantes.

Comparatif des performances sur Forza Horizon 5 avec (en vert) et sans (en gris) DLSS 3.0

Selon un premier comparatif, le DLSS 3.0 permettrait de gagner entre une petite cinquantaine et plus de 70 images par seconde, selon la config'. En revanche, seuls sont concernés les possesseurs de la fameuse RTX 40 de Nvidia. Avec la plus performante, la RTX 4090, il serait possible d'atteindre les 189 FPS sur Forza Horizon 5 ! À noter que le DLSS Reflex, qui permet de grandement limiter la latence en jeu, est également de la partie.

Vidéo comparative sur Forza Horizon 5 pour promouvoir el DLSS 3.0

Le nouveau DLC également disponible

En plus d'apporter le DLSS 3.0, la dernière mise à jour de Forza Horizon 5 propose de nombreux petits ajouts. Nouvelles musiques, nouvelles options de personnalisation, corrections de bugs en tous genres... Il y a de quoi faire. Mais c'est surtout le nouveau DLC, Rally Adventure, qui régale les joueurs. Il s'agit en effet d'une grosse extension, proposant une toute nouvelle map ouverte à explorer, Sierra Nueva. Celle-ci s'accompagne d'une carrière inédite, logiquement centrée sur le rallye et permettant de débloquer dix nouvelles voitures. Parmi les autres gros ajouts, citons également l'arrivée de 27 nouvelles courses. Forza Horizon 5 Rally Adventure est disponible à partir de ce mercredi 29 mars, au prix de 19,99€.