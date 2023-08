Playground Games ne chôme décidément pas et continue de chouchouter Forza Horizon 5 mais aussi sa communauté de joueurs assidus. Entre une pelletée de véhicules gratuits et payants, de nouveaux ajouts mais aussi les habituelles optimisations, voici venue l’heure d’une saison 24 placée sous le signe de l’Italie.

La valse du contenu supplémentaire se poursuit pour Forza Horizon 5

C’est désormais une habitude, la cinquième itération du pendant arcade en monde ouvert de Forza Motorsport continue de s'étoffer au fil des saisons. Entre ses mises à jour majeures à l’image de Hot Wheels et plus récemment Rally Adventure, il faut aussi compter sur les ajouts réguliers liés aux événements saisonniers en plus des diverses optimisations apportées par le studio, bien souvent de manière totalement gratuite. Et ce n’est pas Barbie et son DLC qui pourra nous contredire…

Parmi les nouveautés de cette mise à jour de taille intitulée Italian Automotive, nous retrouvons les classiques optimisations et corrections de bugs, mais nous retiendrons tout particulièrement une extension de la capacité de stockage du garage, désormais capée à 2000 emplacements. De quoi satisfaire les folies de grandeur des collectionneurs les plus chevronnés adeptes des doublons à la pelle… oui je vous vois, et les développeurs aussi ! Mais à quoi rimerait une telle chose sans l’augmentation des emplacements de sauvegarde de vos livrées et réglages n’est-ce pas ? Hop c’est fait, ces dernières bondissent à 1000 slots.

Une tonne de nouvelles voitures gratuites... mais pas que

Mais venons en au gros morceau de cette mise à jour Italian Automotive, les nouveaux véhicules. Ce ne sont pas moins de 23 voitures qui débarquent en ce 15 août, faisant bien sûr la part belle aux constructeurs Italiens que sont Abarth, Lancia, Fiat et Alfa Romeo. Parmis cette sélection de voitures, 8 seront disponibles directement via les concessions in game, à savoir :

1968 Abarth 595 Esseesse

1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale

1965 Alfa Romeo TZ2

1968 Alfa Romeo 33 Stradale

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde

1980 Fiat 124 Sport Spider

1992 Lancia Delta HF Integrale Evo

1974 Lancia Stratos HF Stradale

A cette liste s’additionnent 8 autres voitures obtenues en récompense sur divers objectifs du Festival Horizon (2 par semaine) :

1980 Abarth 131

2016 Abarth 659

2017 Abarth 124

1992 Alfa Romeo 155 Q4

2007 Alfa Romeo 8C Competizione

2014 Alfa Romeo 4C

1982 Lancia 037

1986 Lancia Delta S4

Alors oui, les plus tâtillons d’entre vous pourront rétorquer que ces 16 voitures ne sont pas vraiment nouvelles car toutes issues d’anciens Forza, Motorsport comme Horizon. Ce n’est pas faux mais n’oublions pas que cela reste du contenu gratuit. Vous voulez de la vraie nouveauté ? Alors voici l’Italian Exotics Car Pack et ses 7 bolides alléchants au tarif de… 9,99€. Oui il y a de quoi grincer légèrement des dents lorsque l’on se dit que ce pack n’est pas inclus dans la version premium du jeu, d’autant plus que certains modèles donnent méchamment envie, jugez plutôt :

2020 Ferrari Roma

2022 Ferrari 296 GTB

2019 Italdesign Davinci Concept

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracàn Super Trofeo

2020 Lamborghini SC20

2020 Lamborghini Essenza SCV12

2022 Lamborghini Huracàn Tecnica

Vers l’une des dernières mises à jour majeures de Forza Horizon 5 ?

Nous le disions précédemment, Playground Games n’a cessé d'enchaîner les mises à jour pour son titre phare du moment, de là à se poser la question, cette update de la saison 24 sera-t-elle une conclusion en apothéose pour ce cinquième opus de la licence ? On le sait, l’avenir du studio va débuter très prochainement avec l'arrivée de Forza Motorsport le 10 octobre en exclusivité sur Xbox Series et PC, toutes les forces devraient donc être en toute logique concentrées sur lui, l’une des plus grosses cartouches de Microsoft en cette fin d’année. Sans oublier non plus le très (très très ?) attendu Fable 4 qui mobilise lui aussi énormément de ressources chez le développeur.

Mais pas de panique pour autant, un certain The Crew Motorfest devrait combler votre chagrin d’ici peu.