Durant un livestream, l'équipe de Forspoken s'est réunies pour parler du jeu et apporter de nouvelles infos, en plus de montrer le titre. Est-ce que ce sera l'un des ambassadeurs de la PS5 ?

Forspoken ne devrait plus être repoussé et sera donc disponible le 24 janvier 2023 sur PS5, PC.

L'univers de Forspoken

Lors du livestream de Forspoken, Raio Mitsuno, creative producer, a fait savoir que l'histoire de Forspoken se rapproche d'œuvres comme Narnia ou Alice aux Pays des Merveilles. Dans le sens où Frey Holland, l'héroïne, est parachutée dans un monde totalement étranger du sien. Un univers où la magie est reine, en opposition totale avec la ville de New-York, la véritable maison de ce personnage.

L'histoire justement est passée entre plusieurs mains. D'abord celle de Gary Whitta (Rogue One : A Star Wars Story, Le Livre d'Eli...) qui a créé le concept d'Athia, le monde du titre, et des Tantas, les antagonistes avec les mots-clés « Magie et Fantaisie ». Ensuite, ce fut au tour d'Amy Henning (Uncharted) et des deux scénaristes principaux. Grâce à la traduction de l'événement par Genki-JPN, on sait aussi que Bear McCreary (God of War Ragnarok) compose les musiques.

Les développeurs de Forspoken ont ajouté :

Ce n'est pas un jeu auquel on joue une deuxième fois après avoir terminé l'histoire. C'est un jeu pour lequel, lorsque vous avez fini l'histoire, vous pouvez rester dans le monde et jouer.

Des voyages rapides instantanés grâce au SSD de la PS5

En dehors de ces détails, on a eu un aperçu des voyages rapides dans Forspoken. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. Il n'y a quasiment aucune transition à partir de l'instant où l'on sélectionne un point de chute, et notre arrivée à la destination choisie. Sur ce point, la PS5 est clairement exploitée comme il se doit.