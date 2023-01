L'exclusivité PS5 et PC de Square Enix, Forspoken, est de sortie avec une nouvelle bande-annonce qui en met plein les yeux. Le premier

Après avoir été repoussé pour éviter une confrontation avec God of War Ragnarok, l'action-RPG Forspoken sera enfin disponible le 24 janvier prochain sur PS5 et PC. Une grosse sortie de janvier, avec Dead Space Remake, qui fait sa promotion avec une splendide vidéo.

Forspoken fait le beau avec une belle cinématique

La nouvelle IP de Luminous Productions et Square Enix, Forspoken, débarquera donc dans quelques jours en exclusivité sur PS5 et PC (Steam, Epic Games Store) et pour le moment, il est difficile de jauger l'attente. Nombreux sont les joueurs à avoir trouvé la démo décevante, mais celle-ci était visiblement loin d'être représentatif du jeu final qui devrait d'être bien meilleur selon les développeurs.

D'autres ont déjà pointé du doigt un downgrade assez violent qui sera certainement vite oublié. À condition que le titre parvienne à convaincre dans d'autres domaines comme son gameplay aérien qui rappelle une autre saga PlayStation : inFamous. Quoiqu'il en soit, nous serons au rendez-vous pour vous livrer notre verdict, et en attendant, on a le droit à une cinématique rythmée et très maitrisée. Après tout, Square Enix a toujours été maitre dans l'art de la CGI.

En une minute chrono, le trailer de Forpsoken résume l'histoire globale du jeu. Une jeune new-yorkaise, Frey Holland (Ella Balinska), est arrachée de son appartement et catapultée dans le monde magique d'Athia. Elle devra apprendre les règles qui régissent cet univers, à contrôler les pouvoirs dont elle a hérité et faire tout son possible pour regagner sa ville natale.