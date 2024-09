Football Manager 25 fait l'objet d'une grosse rumeur, et on connaîtrait enfin sa date de sortie, la date de sa présentation ainsi que l'ouverture des précommandes.

Football Manager 2025 arrive à grands pas. Si vous êtes fan de simulation sportive, vous attendez sûrement avec impatience ce nouvel opus. D'après les infos de dealabs et du leaker bien connu billbil-kun, on en sait désormais un peu plus sur les dates importantes à retenir. Voici tout ce que l'on sait pour l'instant.

D'après les dernières rumeurs, l'annonce officielle de Football Manager 2025 aura lieu le 24 septembre 2024. C'est aussi à partir de cette date que vous pourrez précommander le jeu. Si vous voulez être sûr de l'avoir dès sa sortie, notez bien cette date. Évidemment, comme toujours, il vaut mieux prendre tout ceci avec des pincettes pour éviter d'être déçu.

Toujours selon les mêmes sources, Football Manager 2025 sortira officiellement le 26 novembre 2024. Cela correspond parfaitement au calendrier habituel de la franchise, qui sort chaque année juste avant la période des fêtes. Un timing idéal pour les fans, prêts à se plonger dans la gestion d'équipe pendant l'hiver. Et puis ça peut aussi faire un beau cadeau sous le sapin.

À quoi peut-on s'attendre ?

Chaque nouvelle édition de Football Manager apporte son lot de nouveautés et d’améliorations. Football Manager 2025 va complètement changer la donne. D’après les développeurs, c’est le plus gros bouleversement pour la série. Tout d’abord, le jeu passe sur le moteur Unity, ce qui va améliorer les graphismes et surtout permettre de développer plus vite de nouvelles fonctionnalités. Résultat : plus de réalisme et un jeu encore plus fluide.

Grande nouveauté cette année : l’ajout du football féminin. Vous pourrez basculer facilement entre équipes masculines et féminines, le tout dans un seul et même écosystème. Une vraie révolution pour la série. L'interface aussi fait peau neuve. Une nouvelle interface utilisateur, plus intuitive et moderne, va faciliter la navigation. Le jeu utilisera un système de dalles et de cartes, ce qui permettra d’accéder rapidement aux infos importantes sans être submergé. Bref, que du bon.

Source : dealabs