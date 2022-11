Plus besoin de regarder ou d'assister à la Coupe du Monde 2022 au Qatar sur place, FIFA 23 a fait ses pronostics et a spoilé la fin de l'événement. Quelle est l'équipe victorieuse ?

Après la prédiction de Svein le Poulpe, le successeur de Paul le Poulpe, FIFA 23 lance ses paris sur le grand gagnant de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que la France a une chance de décrocher sa troisième étoile ?

FIFA 23 donne le gagnant de la Coupe du Monde 2022

Tandis que la Coupe du Monde 2022 ne cesse de créer la polémique, EA a décidé de se recentrer sur la compétition d'une manière insolite. En utilisant son jeu FIFA 23, l'éditeur a pu se prononcer sur l'ultime vainqueur du tournoi de foot le plus important qui existe. Mais avant, quelques petites données.

Dans ces prédictions, il est dit que l'attaquant du PSG Lionel Messi est destiné à remporter le Soulier d'or mondial. Un trophée qui distingue le meilleur buteur du championnat. Il marquerait huit buts répartis sur les sept matchs disputés avec son équipe d'Argentine. Ce serait aussi le meilleur joueur qui recevrait en plus le Ballon d'or.

Derrière, on retrouverait Memphis Depay (Pays-Bas) avec six buts et idem pour Kylian Mbappé (France). Si la seconde star du PSG brillerait en individuel, le résultat serait plus décevant avec son équipe nationale. La France serait éliminée de la Coupe du Monde 2022 en demi-finales par... l'Argentine !

En finale, l'Argentine affronterait le Brésil et ramènerait la coupe à la maison en gagnant 1-0. Pour la petite anecdote, la franchise FIFA a déjà révélé les vainqueurs des éditions 2010 (l'Espagne), 2014 (Allemagne) et 2018 (France). L'oracle Svein le Poulpe voit plutôt le Sénégal comme lauréat de la compétition.