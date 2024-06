EA FC, FIFA et eFootball et consort vont trembler face à un concurrent qui a les dents longues. Le nouveau challenger réserve une surprise à découvrir de façon imminente.

Elle semble désormais loin l'équipe où FIFA et PES se partageaient le terrain des jeux de foot, laissant loin derrière eux les potentiels concurrents. Aujourd'hui, les deux ont changé de nom — EA Sports FC et eFootball — et le premier s'est clairement imposé comme leader sur cette saison.

Mais cette place de n°1 pourrait ne pas tenir bien longtemps. Si le jeu a d'Electronic Arts a gagné la dernière manche, il pourrait ne pas garder la plus haute place du podium bien longtemps. De fait, la concurrence émerge de plus en plus, avec des nombreux titres qui veulent se disputer la coupe. Un nouveau challenger rejoint justement la compétition, déjà soutenu par un certain Cristiano Ronaldo.

Un nouveau prétendant au ballon d'or s'avance face à EA FC

Alors que la FIFA tient maintenant à faire son propre jeu, d'où la naissance forcée d'EA Sports FC, les jeux de simulation footballistique vont en se multipliant. Le prochain concurrent sérieux veut dès maintenant commencer à faire ses preuves. Il s'agit de UFL, un titre développé avec l'Unreal Engine par Strikerz Inc., un studio qui, lui aussi, doit montrer qu'il a les capacités si ce n'est de doubler, au moins d'égaler les plus grands.

Depuis octobre dernier, UFL était en phase d'alpha. Apparemment, les équipes estiment avoir bien rodé leur version. Par conséquent, le jeu s'apprête à s'ouvrir au public pour une bêta de trois jours. Vous allez pouvoir vous y essayer du 7 au 9 juin prochain, sur Xbox Series X | S et sur PS5. D'ailleurs, vous pouvez d'ores-et-déjà pré-télécharger le jeu depuis le store desdites consoles.

C'est donc la première fois que les joueurs et joueuses vont pouvoir mettre la main sur UFL. Si l'essai est concluant, le titre de Strikez pourrait être un concurrent très sérieux grosses licences. Son modèle économique en free-to-play lui donnerait, de fait, un avantage certain sur des jeux pour lesquels il faut encore souvent payer le prix fort chaque année. Ainsi qu'Eugene Nashilov, patron du studio, l'a déclaré, « l'objectif avec UFL est de créer un jeu qui soit à même de résoudre les problèmes qui bloquent l'évolution du genre ». Espérons que le titre ait les moyens de ses ambitions.