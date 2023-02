Malgré les années, Microsoft Flight Simulator ne cesse de s'améliorer avec le temps. Et en cette fin février 2023 (à l'écriture de cette news), les équipes de chez Asobo viennent de publier la World Update XII : New Zealand. Comme son nom l'indique cette mise à jour a pour objectif de mettre un beau coup de projecteur sur la Nouvelle-Zélande. L'occasion de (re)découvrir les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux.

Un contenu massif pour Microsoft Flight Simulator

L'un des gros points forts de Microsoft Flight Simulator est bien entendu son contenu en photogrammétrie, plus vrai que nature. Et ça tombe bien puisque la nouvelle mise à jour en question rajoute pas moins de sept nouvelles villes en haute résolution et modélisation triangulée à savoir : Auckland, Christchurch, Hamilton, Nelson, Queenstown, Tauranga et Wellington. En plus de ces villes, il y a neuf nouveaux aéroports dont l'aéroport de Gisborne, l'aéroport de Milford Sound (NZMF), l'aérodrome de Martins Bay (NZMJ), la piste d'atterrissage de Gorge River (NZQE), l'aéroport de Rotorua (NZRO), l'aéroport de Lake Tekapo (NZTL), l'aéroport de Whangarei (NZWR), l'aéroport de Westport (NZWS) et la piste d'atterrissage de Quintin Lodge (T004).

Bienvenue en Terre du Milieu

Et on pouvait vous en parler plus haut, Hobbiton Village Matamata a été ajouté comme l'un des 62 points d'intérêt de l'lîle à Microsoft Flight Simulator. Il s'agit tout simplement du lieu de tournage le plus emblématique de la saga de Peter Jackson. Sur la liste de ces points d'intérêt figurent également des endroits comme le Parlement néo-zélandais, Hell's Gate, le phare de Dog Island. Enfin vous trouverez également trois vols de découverte, dont l'un vous permet de survoler la plus grande ville du pays, Auckland, dans un Cessna 152. Pour ceux d'entre vous qui aiment les défis, il y a aussi quatre nouveaux défis d'atterrissage, l'un étant un atterrissage par vent fort à Wellington Airport dans un Airbus A320neo.

Le tout est disponible dès maintenant, pour vous en assurer, veillez à être en version 1.30.12.0 sur votre jeu Microsoft Flight Simulator.