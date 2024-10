Microsoft Flight Simulator 2024 est en phase de test et déjà, il fait parler de lui. Si les fans de simulation de vol sont impatients, certains pourraient être surpris par les besoins en bande passante du jeu. En vol, la consommation de données peut grimper jusqu'à 180 Mb/s. Cela représente environ 81 Go de données par heure. Un chiffre qui fait réfléchir, surtout pour ceux ayant des connexions limitées.

Flight Simulator 2024 est plus léger à installer mais...

Heureusement, tout n’est pas aussi lourd. Flight Simulator 2024 arrive avec une taille d’installation beaucoup plus raisonnable que la version 2020. Le jeu de base ne nécessite que 30 Go, contre 130 à 400 Go pour Flight Simulator 2020 avec tous ses DLC. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui manquent d’espace disque ou qui veulent réduire leur temps d’installation.

Pour les habitués de Flight Simulator 2020, les besoins en bande passante ne sont pas totalement nouveaux. Dans les zones urbaines riches en détails, comme les grandes villes, la consommation atteignait déjà 100 Mb/s. Dans les zones moins denses, elle pouvait descendre à 10 Mb/s. Mais avec cette nouvelle version 2024, la consommation peut presque doubler dans les environnements les plus riches visuellement.

Cette différence pourrait s’expliquer par la taille réduite des fichiers du jeu. La version alpha de Flight Simulator 2024 n'occupe que 9 Go, ce qui est beaucoup moins que les 30 Go prévus pour la version finale. Cela signifie que plus de données sont diffusées en continu depuis les serveurs. De plus, avec une amélioration visuelle globale et une simulation encore plus précise de la planète, cette augmentation de la bande passante semble logique.

Ces besoins élevés en bande passante peuvent poser problème à certains joueurs. Beaucoup d’abonnés à Internet, notamment aux États-Unis, ont des plafonds de données mensuels. Ces limites varient de 150 Go à 1 To, selon les fournisseurs et les forfaits. Pour ceux qui ont des restrictions, Flight Simulator 2024 pourrait s’avérer difficile à gérer. Sans parler de ceux dont la connexion Internet n’atteint pas les 180 Mb/s.

Source : Compusemble