Parce que le temps passe, et passe, et passe, les grandes sagas du jeu vidéo prennent de la bouteille. D'ici quelques jours, Final Fantasy fêtera les 34 ans de la sortie du premier épisode, et lance les invitations.

Les plus pointus d'entre vous ne l'ont pas oublié : c'est le 17 décembre 1987 que Final Fantasy premier du nom est sorti sur Famicom, et a contribué à poser les bases d'une série qui a écrit quelques unes des plus belles pages du J-RPG. Et parce que l'on n'a pas tous les jours 34 ans, Square Enix annonce la tenue d'un événement en direct, largement consacré à Stranger of Paradise, "l'origin story" de Final Fantasy.

Goûter d'anniversaire

Relier l'action-RPG dévoilé dans le chaos de l'E3 2021 et l'opus original tombait donc sous le sens pour Square Enix, qui annonce la tenue d'un live anniversaire ce samedi 18 décembre, à 11 heures chez nous autres joueurs français. Durant cette présentation, nous pourrons ainsi découvrir de nouvelles phases de gameplay, et sans doute en apprendre un peu plus sur ce titre encore très énigmatique, qui garde pour l'heure tout son mystère, comme aimait à le rappeler le coproducteur Tetsuya Nomura :

Cette nouvelle histoire utilise le premier Final Fantasy comme motif, plutôt que d'y être directement connecté. Si vous connaissez bien l'univers du jeu, vous devriez pouvoir relever quelques indices dans le design de Jack et de ses compagnons. Leurs vêtements ne sot rien de plus qu'un indice de leur provenance. Les noms des protagonistes ont un sens, mais ce serait spoiler l'histoire. Jack, Ash et Jed ont en tous cas une signification commune.

Quelle(s) classe(s)

Mais en attendant de découvrir ce que nous réserve Square Enix, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin précise dès à présent son système de classes. Quitte à prendre un peu d'avance sur la chronologie de la série (les classes n'apparaitront qu'avec Final Fantasy III), les Guerriers de la Lumière pourront alterner entre Gladiateur, Mage et Pugiliste :

Les classes sont réparties selon deux types: les classes de base; comme le gladiateur et le mage; et les classes supérieures que vous débloquerez en gagnant des niveaux dans diverses classes de base. Si vous continuez à gagner des niveaux dans les classes supérieures, peut-être que des classes encore plus avancées vous attendront, qui sait ? De nouvelles compétences et classes sont disponibles dans l'arbre des classes. Vaincre des ennemis et gagner des niveaux vous permettra d'obtenir des points de classe, qui vous serviront à apprendre de nouvelles compétences et à débloquer de nouvelles classes.

En attendant la diffusion de ce weekend, la préquelle Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est attendue pour le 18 mars 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.