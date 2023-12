Depuis la sortie de Final Fantasy 7 Remake, de nombreux fans de la licence se posent la question suivante : à qui le tour ? La plus grosse rumeur qu'on peut rapporter, c'est celle concernant la refonte complète de FF9. Mais pour l'instant, rien n'a été confirmé. Du côté des remasters, il y a également un certain nombre de théories sur la Toile. La plus célèbre d'entre elles vient d'ailleurs d'être victime d'une mauvaise nouvelle.

Final Fantasy TacticsRemastered, un simple rêve ?

Ça fait plusieurs mois qu'on entend parler d'un potentiel lifting visuel pour Final Fantasy Tactics, l'épisode hors-série qui change drastiquement de gameplay. A l'origine, il est sorti sur PS1 en 1997, au Japon. Il a ensuite eu droit à un portage sur PSP en 2007 dénommé The War of the Lions. Enfin, il est arrivé sur les appareils iOS avant de tomber dans l'oubli. C'est alors qu'en février 2022, le journaliste Jason Schreier a fait une annonce bien particulière : un remaster pour FF Tactics est en chantier. Visiblement, il avait tort.

En effet, sur X (anciennement Twitter), des fans sont allés interroger Yasumi Matsuno, le créateur du jeu lui-même, sur la question. Le développeur est formel, il n'y a pas de plan pour mettre sur pied un remaster de ce Final Fantasy. Il rajoute qu'il vaut mieux demander directement à Square Enix, et non pas à lui. En soi, ça n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle version pour le titre, puisqu'il peut ne pas avoir dit la vérité n'ayant pas le droit d'en parler. Il aurait pu tout autant ne pas répondre, mais officiellement pas de FF Tactics Remastered à l'horizon. Surtout que son second message a de quoi laisser place au doute : « c'est tout ce que je suis en position de dire actuellement. A vous de me croire ou non ».

Et FF9 Remake alors ?

De son côté, le studio japonais n'a en effet fait aucune annonce officielle. En même temps, il doit être encore bien occupé par le développement de FF7 Rebirth et le suivi de Final Fantasy XIV. Il faut aussi garder en tête qu'on n'est pas à l'abri d'un simple portage. Alors oui, c'est loin d'être idéal, et ça ne plaira pas à tout le monde, mais ce serait un bon moyen pour que le jeu revienne un peu sur le devant de la scène.

Quant à Final Fantasy 9 Remake, il possède une histoire assez dense. La première fois qu'on en a entendu parler, c'était lors du gros leak subi par Nvidia en 2021. La fuite était crédible, car de nombreux jeux mentionnés ont ensuite été annoncés officiellement dans les mois qui ont suivi. Du coup, le remake du neuvième opus va potentiellement devenir réalité. Mais là encore, on est dans le domaine de la spéculation. Pour le moment, il n'y a pas eu de confirmation de la part de la firme, et ça ne risque pas d'arriver de sitôt.

De toute manière, même si son existence venait à être officialisée, on devra faire preuve de patience. Du moins, si on en croit les dernières rumeurs. En septembre 2023, le leaker bien informé Im a Hero Too, a tenu des propos plutôt inquiétants. Selon lui, le remake de Final Fantasy 9 est réel, mais il « a besoin d'être peaufiné ». Sa date de sortie est donc incertaine, à tel point qu'il ne faut pas forcément s'attendre à le voir en 2024. Nous verrons bien si l'histoire lui donne raison.