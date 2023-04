Si le grand public et énormément d'aficionados de la franchise ne jurent que par Final Fantasy 7 ou encore Final Fantasy 10. Avant ça, la licence cartonnait déjà (un peu moins, on vous l’accorde, mais tout de même). Débuté en 1987, Final Fantasy fait ses débuts sur Famicon, puis Super Famicon avant de s’étendre, petit à petit, à d'autres plateformes avec plusieurs portages. Pas moins de 6 jeux sortiront avant l’explosion de la franchise et son passage à la 3D sur PlayStation avec le cultissime FF7. Et ce sont ces derniers qui débarqueront prochainement dans une grosse compilation sur PS4 et Nintendo Switch.

La compilation ultime des premiers Final Fantasy arrive sur PS4 et Switch

La collection Final Fantasy Pixel Remaster s’est enfin datée après avoir teasé son arrivée, et sortira deux petits mois avant le très attendu Final Fantasy 16. On se souvient notamment du superbe collector hors de prix qui était encore disponible il y a peu dans la boutique Square Enix.

Cette compilation comprend donc les FF de 1 à 6 dans des versions affinées, mais pas trop. Ce sont en réalité les mêmes jeux qui avaient préalablement été portés sur PC et mobile en 2022.

Quoi qu’il en soit, les FF Pixel Remaster arriveront désormais sur Nintendo Switch et PS4 dès le 19 avril prochain avec quelques nouveautés.

Au programme donc les six premiers jeux de la plus célèbre franchise de JRPG du monde avec des graphiques 2D tout en pixel, réajuster pour coller aux nouvelles normes HD. Les musiques ont également été réarrangées et vous pourrez aussi profiter de quelques options de jeu pour vous faciliter la tâche au besoin comme un boost d’XP, de Gils (l’argent du jeu) ou encore le rythme des rencontres aléatoires.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les jeux n’ont pas encore de prix sur PS4 et Nintendo Switch. Square Enix déclare en revanche qu’il sera possible de les acheter dans un gros bundle ou séparément à l’unité. Si l’on se fie aux tarifs affichés sur Steam, les jeux devraient être proposés à l’unité entre 12 € et 18 € suivant l’épisode, ou en pack à 75 €.

Prix des jeux Final Fantasy Pixel Remaster sur Steam

Final Fantasy 1 et 2 : 11,99 €

et : 11,99 € FF3 à 6 : 17,99 €

à : 17,99 € FF Bundle 1 à 6 : 74,82€

En version physique, la compilation était quant à elle proposée à 74,99€.