Final Fantasy 16 continue de se dévoiler à petit feu au travers des déclarations de son producteur. Après avoir expliqué pourquoi le jeu n’était pas un open world, Naoki Yoshida vient de faire une promesse qui devrait rassurer certains joueurs.

Aucun temps de chargement sur Final Fantasy 16

Pas de monde ouvert, des combats en tour par tour et … aucun temps de chargement. Tels sont les sujets récemment discutés par Naoki Yoshida, producteur de FF16. Dans une interview accordée à Famitsu, la tête pensante du jeu est revenu sur ce qu'il estime être les forces du jeu et l'aspect technique devrait être l'un d'entre eux. D'après ses dires, Final Fantasy 16 devrait en effet se rapprocher de God of War sur ce point en ne proposant aucun temps de changement et un rendu calculé en temps réel.

Je l’ai déjà mentionné précédemment, mais l’intégralité du jeu est créée méticuleusement avec un rendu calculé en temps réel. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir une expérience de jeu sans aucun temps de chargement. Avec une histoire prenante, un jeu d’acteur d’excellente facture et une expérience de jeu fluide, je pense que ce travail pourrait être quelque chose que vous n’avez jamais goûté auparavant.

La messe est dite donc. Le producteur ne manque jamais une occasion de vanter les mérites de son bébé. Au point qu'il a déclaré que Final Fantasy 16 proposera une expérience à couper le souffle. Vu la dernière bande-annonce, on veut bien croire que le JRPG fera dans le spectaculaire. Peut-être aurons-nous un nouvel aperçu au Tokyo Game Show cet automne.