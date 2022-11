La date de sortie de Final Fantasy 16, c'est pour très bientôt. Mais avant cela, un point sur l'exclusivité PS5.

Final Fantasy 16 : la durée de l'exclu PS5 dévoilée

On savait déjà que Final Fantasy 16 ne serait qu'une exclusivité temporaire PS5, mais jusqu'à maintenant, la durée était inconnue. Ça vient de changer avec une nouvelle publicité PlayStation qui vante les mérites de la console et de sa manette avec des gros jeux tels que God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1, FIFA 23 ou FF16.

Dans le segment attribué au JRPG de Square Enix, on peut lire :

Final Fantasy 16 est attendu pour l'été 2023. C'est une exclusivité PS5 pour six mois.

Cela veut dire qu'après les six mois, le jeu pourra arriver sur PC, seule autre plateforme confirmée pour l'instant. Mais tout n'est pas perdu et cette fin d'exclusivité pourrait aussi concerner les Xbox Series. À moins d'une clause spécifique entre PlayStation et l'éditeur japonais, rien n'interdit à priori la sortie de FF16 sur Xbox Series X|S d'ici 2023.

Est-ce que ce sera obligatoirement le cas ? Non, et FF7 Remake est là pour en attester. Malgré l'expiration de l'exclu, Square Enix n'a toujours pas porté son titre sur les Xbox Series et pourrait donc reproduire le même schéma avec Final Fantasy 16.