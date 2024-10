Bonne nouvelle pour les fans de The Mandalorian : les choses avancent bien pour le film, et tout semble se passer comme sur des roulettes. Que sait-on ?

Les fans de Star Wars, après de nombreux déboires, comme l'annulation de la saison 2 de The Acolyte, attendent avec passion la suite des aventures du chasseur de primes et de Grogu dans le film The Mandalorian. Eh bien, Disney a justement une belle nouvelle pour eux. On vous explique tout.

The Mandalorian au cinéma

Le tournage de The Mandalorian & Grogu a démarré en juillet de cette année et s’est déroulé sans encombre, notamment grâce à la technologie Volume, qui limite le besoin de tournages en extérieur et réduit les risques de fuites d’informations. Ce succès est aussi dû à Jon Favreau, réalisateur et créateur de The Mandalorian, qui mène ce projet de main de maître. Cette organisation laisse une marge de temps suffisante pour la post-production, ce qui devrait assurer un rendu visuel soigné pour la sortie le 22 mai 2026.

Ce film est bien plus qu’un simple retour de Din Djarin et Grogu : il incarne une stratégie ambitieuse de Lucasfilm pour renforcer la franchise. En plus de ramener deux personnages phares, le film continue et relie les intrigues développées dans d’autres séries comme Ahsoka et Star Wars: Skeleton Crew. L’intrigue suit Din Djarin, engagé par la Nouvelle République pour traquer des membres de l’Empire, tout en faisant face à la menace du Grand Amiral Thrawn. Star Wars s’appuie sur le transmedia depuis longtemps, mais ici, l’univers connecté prend une toute nouvelle dimension.

Une second souffle

Après une troisième saison de The Mandalorian qui a reçu un accueil mitigé, ce film pourrait donner un second souffle à la saga. Ce projet tombe aussi au bon moment, alors que d’autres films Star Wars, comme celui de la Nouvelle Ordre Jedi avec Daisy Ridley, sont en pause suite au départ du scénariste Steven Knight.

Prévu pour le 22 mai 2026, The Mandalorian & Grogu pourrait toutefois voir sa date de sortie ajustée. En mai, un film Avengers est également attendu, et Lucasfilm pourrait envisager de décaler The Mandalorian & Grogu à décembre pour éviter une compétition directe. De plus, il n’y aurait pour l’instant aucun autre projet Star Wars prévu pour cette période de fin d’année, suite aux retards du film de Daisy Ridley.

Source : Puck