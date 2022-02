Le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, estime que la marque FIFA est une entrave à la série. Une nouvelle déclaration qui prépare de plus en plus le changement de nom des jeux à l'avenir.

Une fois de plus, EA s'est exprimé en faveur d'un changement de nom pour les futurs jeux FIFA. Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, a fait valoir ses arguments auprès de ses équipes vis-à-vis de l'abandon de la marque et par conséquent de la fin du partenariat avec la fédération de foot. Une conversation interne révélée par nos confrères de VGC et l'insider Tom Henderson.

Une marque trop lourde à porter

Le PDG d'EA n'aurait pas pris de pincettes, indiquant qu'il serait préférable de mettre un terme à cette relation de 30 ans avec la Fédération Internationale de Football Association, car la licence a selon lui été un "obstacle aux ambitions de la franchise". Une affirmation choc mais argumentée.

D'après des petits oiseaux, Andrew Wilson aurait déclaré que toutes ces années, la FIFA avait contraint EA à un tas de restrictions, bridant ainsi toute évolution. L'ajout de marques comme Nike à la demande des joueurs ? Impossible en raison de la relation avec Adidas. D'autres modes que le classico 11 contre 11 ? C'est non. Une participation plus grande à des "écosystèmes numériques" ? Idem.

La licence FIFA nous a empêchés de faire beaucoup de choses de ce type. Encore une fois, FIFA n'est qu'un nom sur la boîte, mais elle nous a interdit de nous développer dans des domaines que les joueurs souhaitent.

Wilson aurait (entre autres) ajouté :

En gros, le seul bénéfice que nous tirons de la FIFA lorsqu'il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est quatre lettres sur une boîte, à une époque où la plupart des gens ne voient même plus la jaquette puisqu'ils achètent le jeu en dématérialisé.

L'abandon de la marque FIFA, un sujet qui revient sur le tapis

En octobre 2021, EA préparait déjà le terrain à un changement de nom, comme son concurrent eFootball (PES). D'ailleurs, il se pourrait que les prochains jeux finissent par s'appeler EA Sports FC. Mais selon VGC, la marque sera maintenue pour FIFA 23, un épisode qui intégrera apparemment un tournoi masculin et un féminin.

Après cette cuvée, qui sera disponible avant la Coupe du Monde au Qatar, les choses s'enveniment. Dans un article du NY Times, paru également en octobre dernier, le journal avance que les négociations entre la fédération et Electronic Arts sont au point mort. L'éditeur réclame plus de droits, la FIFA plus d'argent, deux fois plus, ce qui explique tout d'un coup le fait de militer pour un rebranding.