Panique chez les joueurs et chez EA. Le mode FUT est complètement déréglé depuis ce weekend. Les fans sont en colère et appellent à une réaction de l’éditeur américain.

Toute l’économie du mode FUT de FIFA 23 a été détruite en 25 minutes. Le jeu vient de subir l’un des plus gros bugs de l’histoire de la franchise, qui a lésé les joueurs de millions de crédits in-game. La colère gronde chez les fans, qui réclament carrément une réinitialisation des serveurs.

L'économie du mode FUT de FIFA 23 détruite

C’est la panique depuis ce samedi 8 octobre. Les joueurs étaient prêts à en découdre dans le premier week-end FUT Champs, leurs équipes étaient prêtes. Puis EA a semé la pagaille avec une erreur monumentale, qui a ruiné toute l’économie du jeu en une fraction de minutes. L’éditeur américain a mis en vente un Pack Heroes Garanti dans la boutique de FIFA 23 pour seulement 25000 crédits ou 500 points in-game. Cela représente environ 5 euros avec de l’argent réel. Mais ce qui pouvait être acheté pouvait également être revendu.

En d’autres termes, vous pouviez obtenir des joueurs rares qui se vendent à prix d’or pour seulement 25000 crédits. Ceux qui valaient des millions ont alors vu leur côte baisser radicalement et leur valeur diminuer de deux ou trois puisqu'ils étaient plus faciles à obtenir. Inutile de dire qu’avec un prix aussi dérisoire, des petits malins qui avaient des millions en stock on fait un razzia sur ces cartes rares pour pouvoir s’enrichir dès qu’EA aurait corrigé le problème. Un footballeur pouvait par exemple être acheté pour 1 million pour mieux être revendu deux à trois fois plus cher par la suite.

Les joueurs en colère appellent à un rollback

Si EA n’a mis « que » 25 minutes pour retirer les fameux packs de la vente, c’est tout le marché FUT qui est désormais déréglé. Résultat, des millions de crédits de FIFA 23 se sont évaporés, le prix des cartes durement acquises par certains s’est effondré. En d’autres termes, ceux qui avaient obtenu les joueurs rares avant le bug sont les premières victimes de ce bug.

Face au manque de communication de l’éditeur, les fans appellent à un rollback des serveurs pour remettre le jeu dans l’état où il était avant ce bug jamais vu dans l’histoire de FIFA. Déjà que le modèle économique était vivement critiqué, l’Ultimate Team pourrait être complètement cassé. Et comme c’est ce mode de jeu qui rapporte le plus d’argent à EA, difficile de ne pas imaginer qu’il va intervenir d’une façon ou d’une autre.