FIFA 23, qui va bientôt passer le flambeau à un certain EA Sports FC 24, vient d'inclure une grande nouveauté qui marque un véritable tournant pour la licence.

Pendant encore quelques semaines, les passionnés de football vont continuer à enchaîner les parties sur FIFA 23 avant de migrer vers EA Sports FC 24, qui ouvre une nouvelle ère dans l'histoire d'EA Sports. Les joueurs vont certainement avoir un petit pincement au cœur au moment de délaisser le tout dernier opus de FIFA, surtout que le dernier jeu était parvenu à faire mieux que ses prédécesseurs. Justement, il vient d'accueillir une grande nouveauté qui marque un tournant dans l'histoire des simulations de football.

Une grande première pour FIFA 23

La Coupe du monde féminine de football se déroule en ce moment même en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au sein de la sélection marocaine, qui vient d'être éliminée par l'équipe de France, la joueuse musulmane Nouhaila Benzina a évolué pendant toute la compétition avec son hijab, faisant d'elle la première joueuse à le porter durant un Mondial. Dans FIFA 23, Nouhaila Benzina portera également le voile suite à la nouvelle mise à jour que vient de déployer EA Sports. Cela marque aussi une grande première dans l'histoire de la licence. Sur les réseaux sociaux, cet ajout est très bien accueilli par les joueurs, ravis de voir le studio américain se conformer à la décision de la joueuse marocaine.

Notez que FIFA 23 est le seul jeu de la franchise à inclure la Coupe du monde féminine. Les joueurs peuvent profiter de ce mode sans frais supplémentaires et vivre l'épopée vers le trophée le plus prestigieux du football en parallèle de la compétition qui se termine le 20 août. Le très attendu EA Sports FC 24, qui sort le 29 septembre prochain, fera un pas de plus vers la promotion du football féminin en intégrant les joueuses dans le mode Ultimate Team (anciennement FUT).

Hommes et femmes pourront intégrer la même équipe pour la toute première fois, ce qui donnera lieu à des compositions d'équipes plus fantaisistes que jamais. Une nouveauté qui a créé une belle polémique, mais le studio américain campe sur ses positions et maintient sa volonté de valoriser le football féminin dans EA Sports FC 24. Précisons tout de même que FIFA ne s'arrêtera pas définitivement : l'institution qui prête son nom à la licence compte sur un nouveau studio pour développer les prochains jeux de la série, notamment FIFA 25.