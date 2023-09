Nous y sommes presque. FIFA 23 va bientôt être « remplacé » en quelque sorte par EA Sports FC 24, sur lequel de nombreux passionnés de football vont se jeter. Mais ce n'est pas pour autant que la firme américaine va négliger sa sa dernière simulation de football en date. Tout le monde ne va pas se ruer sur leur dernier projet, alors le studio doit aussi penser à eux. Comme souvent, les fans peuvent récupérer un très bon contenu gratuit dès maintenant, ce qui devrait rendre leurs parties sur FUT encore plus grisantes.

Un beau cadeau gratuit pour les joueurs de FIFA 23

Si vous faites partie des nombreux adeptes du mode FUT, ce joli cadeau devrait vous plaire. Grâce à Amazon Prime Gaming, vous pouvez récupérer un nouveau pack pour FIFA 23, le douzième proposé par la boutique en ligne. Son contenu vous aidera à briller dans le mode FIFA Ultimate Team si populaire auprès de la communauté. Voici tout ce qu'il contient :

7 joueurs Or rares

2 choix de joueur 82 OVR minimum

12 consommables rares

2 joueurs FUTTIES HERO 96+ OVR en prêt pour 20 matchs

Bien sûr, vous devez être abonné à Amazon Prime pour profiter de tout cela. Notez que le pack peut être utilisé quel que soit le support sur lequel vous jouez à FIFA 23. Pas de jaloux. En revanche, ne traînez pas trop non plus pour le télécharger, car l'offre expire le 16 octobre prochain. En tout cas, entre ses jeux gratuits proposés régulièrement et ses beaux cadeaux comme celui-là, la firme américaine sait s'y prendre pour séduire les joueurs.

EA Sports FC 24 va bientôt voler la vedette à FIFA 23, mais les joueurs ne devraient pas tous migrer d'un coup vers la nouvelle simulation de football le 29 septembre. Ceux qui ont précommandé l'édition Ultimate auront la chance de se lancer dès le 22 septembre prochain grâce à l'accès anticipé. Sachez que vous pouvez aussi profiter de 10 heures de jeu à partir de ce vendredi en vous abonnant à l'EA Play, dont le prix mensuel est actuellement de moins d'1€ sur PS5 et PS4.